دو طرح آبرسانی روستایی در گالیکش بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که عصر جمعه برگزار شد، دو پروژه آبرسانی شرکت آب و فاضلاب روستایی به بهره برداری رسید و 120 خانوار ، روستاهای سیجان و اجن شیر ملی ( شهرستان گالیکش ) از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند شدند.

سرپرست امور آبفار شهرستان های مینودشت و گالیکش حجم عملیات پروژه های آبرسانی این روستاها را اجرای شبکه داخلی به طول 4.7 کیلومتر، خط انتقال به طول 2.3 کیلومتر و ساخت یک باب مخزن زمینی 50 متر مکعبی برشمرد.

ابوطالب قزلسفلو افزود پروژه های مذکور از سال گذشته آغاز شده بود که در ایام الله دهه فجر سال جاری با هزینه بالغ بر دو میلیارد و 140 میلیون ریال به بهره برداری رسیده است.

گالیکش در شرق گلستان واقع شده است.