دشمن ائمه جمعه را هدف قرار داده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قاسمی روز جمعه در مراسم برپایی نخستین نمازجمعه پول کجور گفت: برگزاری نمازجمعه در سراسر کشور، فتنه های دشمنان داخلی و خارجی نظام را نقش بر آب کرده است.

وی با اشاره به نقش نماز جمعه و انقلاب اسلامی در تحولات منطقه تصریح کرد: با رویش انقلاب اسلامی امروز شاهد بیداری اسلامی در بسیاری از کشورها هستیم که مردم این کشورها خواستار رهایی از ظلم حاکمان مستبد و برپایی یک حکومت اسلامی هستند.

قاسمی در خصوص دسیسه‌های دشمن افزود: دشمن همواره سعی در ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده اما وجود محوری مقام معظم رهبری همیشه موجب خنثی شدن توطئه‌های شوم دشمنان انقلاب اسلامی شده است.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه مازندران افزود: وظیفه همه این بوده که همواره در نماز جمعه حضور همیشگی و پر رنگ داشته باشیم و این سنگر بزرگ را خالی نکنیم.

قاسمی با اشاره به القای فضای نا امیدی از سوی دشمنان عنوان داشت: دشمن نمی تواند مردم را نا امید و مایوس کند و مردم با حضور حداکثری خود در پای صندوق های رای مشارکت حداکثری و باشکوهی را رقم خواهند زد.

حجت الاسلام محمود مشایخ گفت: نماز جمعه میعادگاهی برای رشد، آگاهی و ارتقای بصیرت مردم است.

امام جمعه نوشهر تاکید کرد: نماز جمعه تریبون ولایت و ولایت ستون حکومت اسلامی است و به برکت نماز جمعه می توان حامی خوبی برای ولایت فقیه باشیم.

فرماندار نوشهر گفت: نماز جمعه از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده و درطول انقلاب شکوهمند اسلامی ایران همواره نشان داده که محور برنامه ریزی و تاثیرگزار در بسیاری از امور است.

محمدعلی قمی با اشاره به جایگاه بسیار مهم و حساس نماز جمعه اظهار داشت: دشمنان به جایگاه مهم نماز جمعه پی بردند و بنابراین از ابتدای انقلاب اسلامی ائمه ی جمعه را هدف قرار دادند پس باید سعی شود همواره جایگاه مهم وحساس نماز جمعه حفظ شود.

وی افزود: حضور در نماز جمعه مانور بیداری و ارتقای بصیرت و هشداری برای دشمن است و جایگاه رفیع نماز جمعه باید همواره مورد توجه مسئولان باشد.

در این مراسم حجت‌الاسلام یزدان جهاندار لاشکی، به عنوان نخسین امام جمعه شهر پول کجور منصوب شده است.