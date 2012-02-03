کتاب شعر "با ترانه های زلال" در اردبیل نقد و بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، شاعر، منتقد و مدرس دانشگاه عصر جمعه در این نشست ادبی طی سخنانی با اشاره به سابقه شعر مرثیه و وجود عظمتهای تاریخی و ادبی در مرثیه اردبیل، این شاعر را وارث شایسته ادبیات عاشورایی اردبیل دانست.

شهریار نعمتی با اشاره به پرهیز از تکرار در محتوات و قالب و تعریف مبحث استقلال در آفرینش ادبی بر لزوم شناخت عمیق نسل گذشته به عنوان والدین ادبی تاکید کرد.

وی اضافه کرد: با جریان شناسی شعر مرثیه از قرن ششم تاکنون و ظهور چهره های بلند آوازه مرثیه اردبیل و جایگاه شعر عاشورایی می توان در وضعیت ادبی شعر امروز به بازشناسی منابع پرمحتوای شعر مرثیه پرداخت.

این منتقد ادبی خواستار ایجاد زمینه برای نزدیکی و همفکری بیش از پیش نسلهای ادبی استان و تقویت کیفی و علمی آموزش در کارگاه های شعر و داستان شد.

کاظم نظری بقا که مدرس دانشگاه، شاعر، محقق ادبی و سرپرست کارگاه شعر حوزه هنری است، با انتشار این مجموعه عاشورایی نظر علاقمندان و شعرای عاشورایی را به خود جلب کرد.

نقد و بررسی کتاب شعر "با ترانه های زلال" که با حضور شاعران و نمایندگان شاخص پیشکسوت و جوان شعر و داستان اردبیل همراه بود، پیش از این در آذرماه سال 89 برگزیده سومین کنگره شعر عاشورایی تبریز شد.

همچنین از آثار منتشر شده این شاعر می توان به "بر آن بلند سکوتستان"، "در تارهای صوتی بلبل"، "دمیریوللار یوخوسوندا" و "با ترانه های زلال" اشاره کرد.