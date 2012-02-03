به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی سرمربی تیم نفت تهران پس از تساوی خانگی مقابل تراکتورسازی با تقدیر از عملکرد بازیکنان تیمش به خاطر ارائه بازی زیبا مقابل تراکتورسازی اظهار داشت: ما می توانستیم در این دیدار برنده باشیم زیرا بازی خیلی خوبی را ارائه دادیم اما از فرصت هایمان به خوبی استفاده نکردیم.

وی با اشاره به شرایط مطلوب زمین ورزشگاه تختی تصریح کرد: پیش از این بازی بارها گفته بودم کیفیت زمین برخی از ورزشگاه روی کیفیت تیم ما تأثیر منفی می گذارد اما در این بازی شرایط برای تیم ما مطلوب بود و بازیکنان یک بازی روان را در دستور کار قرار دادند.

سرمربی تیم نفت با تأکید بر اینکه تیمش برای کسب 3 امتیاز به بازی آمده بود، ادامه داد: اگر ما در ضربات آخر دقت بیشتری می کردیم با 3 امتیاز مسابقه را ترک می کردیم قبل از بازی اعلام کرده بودم این دیدار برای دو تیم سخت است و حالا می گویم این مسابقه برای تیم تراکتوز سخت تر از ما بود ما موقعیت های زیادی خلق کرده بودیم البته این حرف هم به این معنی نیست که تراکتور تیم ضعیفی بود.

فرکی این صحبتش را اینگونه تکمیل کرد: شما اگر به لیست 25 نفره تراکتور نگاه کنید می بینید اکثر این نفرات بازیکنانی تراز اول هستند، گرچه 5 یا 6 بازیکن آنها دراین دیدار حضور نداشتند ولی باز هم آنها تیم قدرتمندی بودند ما در مجموع فوتبالی زیبا مقابل تراکتورسازی انجام دادیم در حالی که به ظاهر میزبان بودیم اما با توجه به اینکه از همه شرایط میزبانی محروم بودیم در این دیدار بیشتر میهمان بودیم.

سرمربی تیم نفت در مورد رعایت نکردن بازی جوانمردانه توسط مهاجم تیم تراکتورسازی در زمان به ثمر رسیدن گل نخست این تیم اظهار داشت: ما گلمان را در شرایطی دریافت کردیم که تیم حریف بازی جوانمردانه انجام نداد شاید اگر ما اینگونه گل می زدیم حریف همچنین ادعایی می کرد. بازیکن ما به زمین افتاده بود و گوشه چشمش هم زخمی شده که خودش موید این است که خطا صورت گرفته است حالا نمی دانیم بازیکن خارجی حریف پیش از زدن ضربه شاهد مصدومیت بازیکن ما بود یا نه من نمی توانم در این خصوص قضاوت کنم اما تأکید دارم ما گلمان را روی انجام نشدن حرکت جوانمردانه دریافت کردیم.

سرمربی تیم نفت در مورد عملکرد داور این دیدار هم تصریح کرد: داور در زمانی که ما گل دریافت کردیم تأثیرگذار نبود و تلاشش را انجام داد تا قضاوت خوبی را انجام دهد که در مجموع این اتفاق افتاد ضمن اینکه از کمیته داوران به خاطر انتخاب مظفری زاده برای قضاوت این دیدار تشکر می کنم.

فرکی در این خصوص خاطرنشان کرد: با توجه به اتفاقاتی که در بازی گذشته تراکتور با استقلال رخ داد، این جو به وجود آمد که ممکن است داوری در این دیدار تأثیرگذار باشد اما مظفری زاده با شجاعت قضاوت کرد، داور تلاش خودش را انجام داد و در نهایت دو تیم با تساوی زمین را ترک کردند.

خبرنگاری به این نکته اشاره کرد که بر خلاف دیدگاه شما داور در جریان این بازی تأثیری نداشت که سرمربی نفت اظهار داشت: من این صحبت را قبل بازی گفتم طبیعی بود که نگران باشم اما باز هم می گویم ما داوران خوب و شریفی داریم.

وی در مورد اینکه احتمال دارد به خاطر زمین خوب ورزشگاه تختی دیدارهای بعدی تیم نفت در این ورزشگاه برگزار شود، تصریح کرد: ما تابع تصمیمات باشگاه هستیم باید نقطه نظر مسئولان و بازیکنان را در این خصوص مطلع شویم و قطعا بهترین تصمیم را برای اینده تیم خواهیم گرفت.

فرکی در پایان در مورد صحبت قلعه نویی که گفته بود دلم سوخت این بازی برنده نداشت، اظهار داشت: ایشان بعد از بازی این موضوع را به من هم گفتند بازی زیبایی بود و تماشاگران هم از آن راضی شدند هرچند از نتیجه ممکن است خوشحال نباشم.