تجلیل از برگزیدگان جشنواره خوارزمی/ ثبت نام 56 هزار نفر در طرح نهضت قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش استان لرستان از ثبت نام بیش از 56 هزار دانش آموز و فرهنگی لرستانی در طرح نور خبر داد.

علی قربانی با بیان اینکه با برنامه ریزیهای انجام گرفته پیش بینی بینی استقبال بیشتر از این از طرح یاد شده می رود، گفت: شهرستان چگنی و ناحیه یک خرم آباد از بین شهرستانها و معمولان از بین مناطق بیشترین ثبت نام را در این زمینه داشته اند.

تجلیل از برگزیدگان سیزدهمین جشنواره جوان خوارزمی در لرستان

در مراسمی از 45 برگزیده سیزدهمین جشنواره جوان خوارزمی در لرستان تجلیل شد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان در این مراسم که در سالن اجتماعات ناحیه دو خرم آباد برگزار شد، با بیان اینکه قابلیتها و ظرفیتهای علمی استان بیش از وضعیت کنونی است، گفت: با برنامه ریزیهای انجام گرفته به دنبال آن هستیم تا ظرفیت دانش آموزان نخبه را در کشور ارتقاء دهیم.

علی ماکنعلی توجه به جشنواره های خوارزمی و شناسایی و حمایت از نخبگان دانش آموز را از اولویتهای مهم آموزش و پرورش برشمرد و گفت: در سال 86 استان لرستان جایگاهی در جشنواره های خوارزمی نداشت که با تلاش همکاران، دانش آموزان و اولیای آنان هم اکنون جزو 13 استان برتر جشنواره جوان خوارزمی هستیم.

نادر کریمی معاون آموزش متوسطه استان لرستان نیز گفت: امسال هزار و 255 طرح به دبیرخانه استانی جشنواره جوان خوارزمی ارسال شده که این تعداد نسبت به سال گذشته که 700 طرح بوده، افزایش 40 درصدی داشته است.

مسئول بنیاد نخبگان لرستان نیز از اجرای طرح حمایت از نخبگان به نام طرح شهاب خبر داد و گفت: آمادگی داریم با همکاری با آموزش و پرورش نسبت به شناسایی و حمایت از دانش آموزان نخبه اقدام کنیم.

برگزاری مسابقات فرهنگی دانش آموزان عضو کانون های فرهنگی تربیتی

به مناسبت دهه مبارک فجر یک دوره مسابقات فرهنگی در رشته های قرآن، خوشنویسی، نقاشی، مقاله نویسی، شعر و داستان توسط کانون های فرهنگی تربیتی استان لرستان در حوزه معاونت پرورشی و تربیت بدنی استان برگزار شد.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش استان در مراسم افتتاحیه این مسابقات گفت: در این مسابقات که در دو بخش خواهران و برادران برگزار شده بیش از دو هزار دانش آموز عضو کانونهای فرهنگی تربیتی استان شرکت دارند.

علی قربانی افزود: برگزاری محافل قرآنی و انس با قرآن از برنامه های محوری معاونت پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش استان است و در این راستا نیز طرح نهضت ملی حفظ قرآن در استان ویژه دانش آموزان و فرهنگیان اجرا می شود.

مسابقات فرهنگی دانش آموزان عضو کانونهای فرهنگی تربیتی لرستان در کانونهای فرهنگی تربیتی راه زینب خرم آباد، شهید رجایی بروجرد، پیام نورآباد، نور کوهدشت، پویش الیگودرز و رشد پلدختر برگزار شد.

افتتاح اولین کلاس هوشمند آموزش استثنایی در لرستان

اولین کلاس هوشمند در آموزش وپرورش استثنایی استان لرستان در مرکز آموزشی نظرزاده شهرستان خرم آباد افتتاح و راه اندازی شد.

دانش آموزان این آموزشگاه دوره ابتدایی درگروه کم توان ذهنی هستند.