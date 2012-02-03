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۱۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۵۱

فخر موحدی:

142 میلیارد ریال برای طرح های صنعتی گلستان سرمایه گذاری شد

142 میلیارد ریال برای طرح های صنعتی گلستان سرمایه گذاری شد

گرگان - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان گفت: در دهه فجر سال جاری 20 واحد صنعتی با سرمایه گذاری 142میلیارد ریال و اشتغالزایی 278 نفر در استان به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فخر موحدی عصر جمعه در حاشیه اجرای این طرح ها افزود: این واحد ها در شهرستانهای گرگان، گنبد، آزادشهر، آق قلا، علی آباد، بندرگز، کلاله، مینودشت و کردکوی استقرار یافته اند.

به گفته وی عمده واحد ای قابل افتتاح در شهرستان آق قلا به تعداد چهار واحد صنعتی است.
 
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان اضافه کرد: به منظور بهره مندی آسان و متمرکز صنعتگران از امکانات صنعتی، جلوگیری از پراکندگی واحدها و توسعه شهرکهای صنعتی، اغلب واحدها در شهرکها و نواحی صنعتی استان مستقر شده اند.
 
وی ادامه داد: زمینه فعالیت واحدهای قابل افتتاح  در بخش های صنایع غذایی، کابینت و مبلمان چوبی، آجر ماشینی، قطعات پیش ساخته سیمانی سبک و بازیافت قطعات فرسوده خودرو است.
کد مطلب 1524479

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