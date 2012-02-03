142 میلیارد ریال برای طرح های صنعتی گلستان سرمایه گذاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فخر موحدی عصر جمعه در حاشیه اجرای این طرح ها افزود: این واحد ها در شهرستانهای گرگان، گنبد، آزادشهر، آق قلا، علی آباد، بندرگز، کلاله، مینودشت و کردکوی استقرار یافته اند.

به گفته وی عمده واحد ای قابل افتتاح در شهرستان آق قلا به تعداد چهار واحد صنعتی است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان اضافه کرد: به منظور بهره مندی آسان و متمرکز صنعتگران از امکانات صنعتی، جلوگیری از پراکندگی واحدها و توسعه شهرکهای صنعتی، اغلب واحدها در شهرکها و نواحی صنعتی استان مستقر شده اند.

وی ادامه داد: زمینه فعالیت واحدهای قابل افتتاح در بخش های صنایع غذایی، کابینت و مبلمان چوبی، آجر ماشینی، قطعات پیش ساخته سیمانی سبک و بازیافت قطعات فرسوده خودرو است.