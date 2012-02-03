مدارس روستاهای کوهستانی مازندران فردا تعطیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی آموزش و پرورش مازندران اعلام کرد: تمام مدارس کوهستانی منطقه کوهستانی سوادکوه و مدارس ابتدایی شهر سوادکوه روز شنبه به دلیل بارش برف تعطیل خواهد بود.

این گزارش می افراید: بر اثر بارش شدید برف و سرمای زیاد، مدارس دودانگه و چهاردانگه ساری، بخش یانه سر و هزارجریب بهشهر نیز روز شنبه 15 بهمن ماه تعطیل خواهند بود.

به دلیل بارش شدید برف و مسدودی جاده های کوهستانی استان، روز شنبه 15 بهمن مدارس بخش هزارجریب نکا هر سه محور تعطیل است.

بارش شدید برف از ساعات آغازین روز جمعه، سبب مسدود شدن بخش اعظمی از نقاط کوهستانی استان و قطع برق مناطق شده است.