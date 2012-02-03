نشست نقد و بررسی فیلم "گشت ارشاد" با حضور سعید سهیلی کارگردان، مهدی نژاد محمدیان فیلمنامه نویس، نیوشار ضیغمی بازیگر و نیما حسنی نسب منتقد در مرکز همایش های برج میلاد برگزار شد.

به گزارش ستاد خبری سی امین جشنواره فیلم فجر، در ابتدای این نشست حسنی نسب در خصوص آخرین کار سهیلی گفت: اولین چیزی که بعد از دیدن این فیلم به چشم می آید این است که "گشت ارشاد"یکدست ترین فیلم آقای سهیلی است. این یکپارچگی را در می‌توان به راحتی در لحن دید.

وی ادامه داد: ایده این فیلم، ایده جذابی است اما کیفیت نهایی فیلم در حد و اندازه آن ایده جذاب نیست. "گشت ارشاد" بیشتر جذابیتش را به جای این که از قصه و فراز و فرودهایش بگیرد از بازی بازیگران و شوخی‌های موقعیتش می گیرد.

در ادامه این نشست سهیلی در واکنش به نقد حسنی نسب گفت: من به خاطر احترام به مطبوعاتی ها آمده ام و خیلی نمی خواهم پاسخگو باشم. اما بد نیست بگویم بین حرف زدن و خوب حرف زدن فاصلخ زیادی است.من از آقای حسنی نسب تشکر می کنم که حرف هایش را به خوبی بیان کرد. همانطور که فیلم‌ساز باید حرفش را خوب بزند منتقد هم باید همینطور باشد.

این کارگردان با اشاره به بخش اضافه شده به فیلم توضیح داد: بنا به ملاحاظاتی سکانس زندان به فیلم اضافه شده بود.

نژاد محمدیان فیلمنامه نویس "گشت ارشاد" نیز در خصوص این کار عنوان کرد: سیاهی فیلم قرار نبود مانع خندیدن باشد. قرار بود فیلم ما را نیشگون بگیرد و در قسمت هایی برای این که زهر فیلمنامه گرفته شود باید حال و هوای فیلم را عوض می کردیم.

در ادامه سعید سهیلی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه "گشت ارشاد" به فیلم های دیگر شباهت دارد و در بخش هایی بی شباهت به "شش و بش" نیست، اظهار کرد: من "شش و بش" را ندیدم اما اگر شما شباهتی میان این دو فیلم می بینید، معذرت می خواهم.

وی در خصوص شخصیت های فیلم و پرداخته نشدن به آنها گفت: مشکل بیشتر فیلمسازان یا حداقل من این است که خیلی راحت نمی توانم به شخصیت های منفی بپردازم. دست فیلمساز برای پرداختن به شخصیت های مثبت معمولا باز است اما شخصیت های منفی معمولا آدم را دچار مشکل می کند. اگر روی هر کس دست بگذاریم می گویند چرا ما.

در ادامه این نشست سهیلی به چند سوال خبرنگاران پاسخ نداد و همین مساله باعث شکایت خبرنگاران شد. حسنی نسب در واکنش با این رفتار سهیلی گفت: مطبوعاتی ها وقتی احترام می بینند که به سوالات‌شان پاسخ داده شود و حضور صرف کارگردان در جلسات نشست به آنها احترام نمی گذارد.

نیوشا ضیغمی بازیگر این فیلم در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران و انتقاد به شباهت نقش‌ها در کارنامه کاری اش گفت: هر بازیگری وقتی با فیلمی مواجه می شود، برای بازی در آن شناسنامه دارد و به این فکر می کند که کارگردان و فیلمنامه نویس از او چه می خواهند. من نقش دختری را دارم که از طبقه متوسط جامعه است. در این میان ممکن است حذفیات به فیلم لطمه وارد کند اما نمی دانم دیگر چطور می‌شود این نقش را بازی کرد.

در پایان این نشست گفت: من ترسو نیستم و مشکلم شجاعتم است و از همین شجاعت هم ضربه خورده‌ام.