گلستانیها نگران تامین میوه شب عید نباشند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن اصلانی عصر جمعه در حاشیه اجرای طرح شورای نظارت و کنترل و بازار استان به اقداماتی درباره برپایی نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا در روزهای پایانی سال و در سراسر استان اشاره کرد.

وی گفت: اقدامات مقتضی در این خصوص صورت پذیرفته و همچون سالهای قبل این نمایشگاهها به موقع بر پا خواهند شد.

در ادامه جلسه وضعیت عرضه دام زنده مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد شرکت تعاونی دام اقدامات مربوط به راه اندازی محل نمایشگاه عرضه دام زنده را آغاز کنند و دستگاههای اجرایی ذیربط نیز قول مساعدت با این شرکت را دادند.

دستگاههای اجرایی حاضر در جلسه از جمله شهرداری ضمن استقبال از راه اندازی چنین نمایشگاهی، این نمایشگاه را فرصت مناسبی برای جمع آوری عرضه کنندگان دام در یک مکان به صورت متمرکز و در پی آن نظارت و کنترل بیشتر بر خرید و فروش و وضعیت بهداشتی دام در هنگام عرضه به متقاضی که بسیار با اهمیت نیز است.