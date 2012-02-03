دمای هوای اردبیل امشب به 27 درجه زیر صفر می رسد

علی دولتی مهر عصر جمعه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جو ناپایدار منطقه اضافه کرد: با گذر سامانه ناپایدار از منطقه و کاهش ابر از امشب تا روز یکشنبه هفته آینده یخبندان و افت محسوس دما در سطح استان اتفاق خواهد افتاد.

به گفته وی با خروج این سامانه شهروندان تمام مناطق استان با افت شدید دما و سرمای زیاد و محسوسی مواجه می شوند.

رئیس اداره تحقیقات و پیش بینی هواشناسی استان افزود: افت دما در بعضی از مناطق استان بویژه در مناطق مرکزی و جنوبی حتی به بیش از 27 درجه زیر صفر حواهد رسید که این میزان کاهش دما طی چند سال اخیر قابل توجه است.

وی تصریح کرد: همچنین به دلیل بارش سنگین برف در گردنه ها و جاده های کوهستانی و برفگیر حتی در روزهایی با آسمانی صاف، بر اثر وزش باد بروز تندباد و کولاک در جاده ها دور از انتظار نخواهد بود.



دولتی مهر همچنین با اشاره به بارشهای 24 ساعت گذشته یادآور شد: بیشترین بارش اخیر در بخشهای جنوبی استان رخ داده که براساس گزارشهای ایستگاه های سنجش بارش در شهرستانهای خلخال و کوثر 30 سانتی متر، در نیر 21 سانتی متر، در سرعین 16 سانتی متر و در اردبیل حدود 10 سانتی متر ارتفاع برف ثبت شده است.