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۱۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۵۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

دمای هوای اردبیل امشب به 27 درجه زیر صفر می رسد

دمای هوای اردبیل امشب به 27 درجه زیر صفر می رسد

اردبیل - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تحقیقات و پیش بینی هواشناسی استان اردبیل با هشدار به شهروندان گفت: انتظار می رود دمای هوا در برخی از مناطق این استان جمعه شب به 27 درجه زیر صفر برسد.

علی دولتی مهر عصر جمعه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جو ناپایدار منطقه اضافه کرد: با گذر سامانه ناپایدار از منطقه و کاهش ابر از امشب تا روز یکشنبه هفته آینده یخبندان و افت محسوس دما در سطح استان اتفاق خواهد افتاد.

به گفته وی با خروج این سامانه شهروندان تمام مناطق استان با افت شدید دما و سرمای زیاد و محسوسی مواجه می شوند.

رئیس اداره تحقیقات و پیش بینی هواشناسی استان افزود: افت دما در بعضی از مناطق استان بویژه در مناطق مرکزی و جنوبی حتی به بیش از 27 درجه زیر صفر حواهد رسید که این میزان کاهش دما طی چند سال اخیر قابل توجه است.
 
وی تصریح کرد: همچنین به دلیل بارش سنگین برف در گردنه ها و جاده های کوهستانی و برفگیر حتی در روزهایی با آسمانی صاف، بر اثر وزش باد بروز تندباد و کولاک در جاده ها دور از انتظار نخواهد بود.

دولتی مهر همچنین با اشاره به بارشهای 24 ساعت گذشته یادآور شد: بیشترین بارش اخیر در بخشهای جنوبی استان رخ داده که براساس گزارشهای ایستگاه های سنجش بارش در شهرستانهای خلخال و کوثر 30 سانتی متر، در نیر 21 سانتی متر، در سرعین 16 سانتی متر و در اردبیل حدود 10 سانتی متر ارتفاع برف ثبت شده است. 
کد مطلب 1524487

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