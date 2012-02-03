مجتبی کواکبیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مازندران در مسیر خط سرطان قرار دارد و کودکان هم از این موضوع مستثنی نیستند.

وی با بیان اینکه به دلیل نبود بیمارستان تخصصی سرطان آمار دقیقی از تعداد کودکان سرطانی مازندران در دست نداریم، افزود: در پارکینگ بیمارستان بوعلی بخشی به کودکان سرطانی اختصاص یافته است که تنها دارای 10 تخت است.

نائب رئیس مجمع خیران ماهک افزود: کودکان مبتلا به سرطان اغلب از طریق شیمی درمانی معالجه می شوند به این دلیل پس از تزریق دارو بدن بیمار ضعیف شده و در برابر هجوم ویروس ها مقاومتی از خود نشان نمی دهد.

وی با بیان اینکه ضروری است محل معالجه این کودکان به صورت خاص و جدا از سایر بیماران باشد، افزود: کودکان زیادی در آستانه بهبود بوده اما به دلیل تماس با بیماران دیگر به دوره بیماری بازگشته و حتی در مواردی منجر به فوت بیمار شده است.

کواکبیان ادامه داد: این موضوع ما را بر آن داشت تا بیمارستان فوق تخصصی کودکان مبتلا به سرطان را احداث کنیم.

بیمارستان فوق تخصصی کودکان سرطانی اردیبهشت ماه آماده ساخت است

کواکبیان با بیان اینکه زمین این مجموعه را مرحوم دکتر شهیدی به مساحت دو هزار مترمربع در ضلع غربی بیمارستان بوعلی ساری اهدا کرد، گفت: با تلاش خیران و مجمع خیران سلامت مازندران که ماهک شاخه ای از این مجموعه است توانستیم مجوز ساخت بیمارستان را دریافت کنیم.

وی با بیان اینکه گود برداری مجموعه انجام شده است، افزود: مرحله ترسیم نقشه در حال انجام است که امید می رود اردیبهشت سال آینده این پروژه آماده ساخت شود.

کواکبیان در توضیح کمک های قطره ای مردم ابراز داشت: کمک های قطره ای به این صورت است که افراد ابتدا با مراجعه حضوری به دفتر مجمع خیریه ماهک، واقع در ساری ، خیابان فرهنگ ، ساختمان شهریار سه، طبفه هفتم، واحد 701 مراجعه و ثبت نام می کنند.

وی ادامه داد: افراد در ارگانها و تهادهای دیگر می توانند کمک قطره ای داشته باشند به این شیوه که لیستی در اختیار مدیران این دستگاه ها قرار می دهیم تا بر اساس رضایت هر فرد ماهانه از حقوق آنها کسر و مستقیم به حساب مجموعه واریز شود.

کواکبیان با اشاره به اینکه افراد می توانند با مراجعه به سایت مجمع خیرین ماهک هم وجوه خود را به صورت اینترنتی واریز کنند، گفت: شماره حساب 0106953269008 بانک ملی هم برای کمک ها قطره ای مردم عزیز اعلام شده است.