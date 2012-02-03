اخبار کوتاه ورزشی از لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت گرامیداشت ایام‌ الله دهه مبارک فجر یک‌دوره مسابقه چهارجانبه هندبال بین بانوان فرهنگی نواحی یک ‌و دو خرم‌آباد، الشتر و نورآباد در سالن یادگار امام(ره) خرم‌آباد به میزبانی ناحیه دو برگزار شد.

در پایان این مسابقات که به میزبانی ناحیه‌دو برگزار شد، تیم این ناحیه به مقام قهرمانی دست یافت و تیم‌های ناحیه‌یک خرم‌آباد و الشتر نیز دوم و سوم و سرپرستی سکینه کریمی برای ناحیه‌دو خرم‌آباد به میدان رفتند.

برگزاری مسابقات هفت‌سنگ آموزشگاه‌های لرستان

کارشناس مسئول تربیت‌بدنی دختران آموزش و پرورش لرستان گفت: مسابقات هفت‌سنگ مقاطع ابتدایی و راهنمایی دختران آموزشگاه‌های استان با شرکت 44 نفر در قالب 10 تیم به مدت یک روز زیر نظر زهرا مؤمنی‌زاده مسئول انجمن هفت‌سنگ و داژبال دختران استان در سالن نشاط خرم‌آباد برگزار شد.

مهری هدایت‌پور اظهار داشت: در رده‌بندی تیمی مقطع ابتدایی تیم‌های کوهدشت، ناحیه‌یک خرم آباد و بروجرد و در مقطع راهنمایی تیم‌های ناحیه‌دو خرم آباد، ناحیه‌یک خرم آباد و کوهدشت به ترتیب اول تا سوم شدند.

وی افزود: مهسا رحمتی، تارا سلیمانی، زهرا و آتوسا آب‌باریکی نفرات تیم کوهدشت قهرمان مقطع ابتدایی و هانیه نجاتی، پروانه رحمتی، شبنم بارانی، سیده زینب استوایی و زینب دلفان نفرات تیم ناحیه‌دو قهرمان مقطع راهنمایی را تشکیل می‌دادند.

مسابقات داژبال دختران استان

کارشناس مسئول تربیت‌بدنی دختران آموزش و پرورش لرستان همچنین یادآور شد: مسابقات داژبال دختران استان نیز در مقاطع ابتدایی و راهنمایی با شرکت 62 نفر در قالب 9 تیم به مدت یک روز در سالن نشاط برگزار شد.

هدایت‌پورادامه داد: در مسابقات مقطع ابتدایی تیم ناحیه‌یک به مربیگری مریم امیری و مریم بیرانوند قهرمان شد و کوهدشت به مربیگری سمانه مرادی دوم و معمولان با مربیگری نوریه ایمانی سوم شدند.

وی مهسا امیری، ساناز بهرامی، معصومه کرمیان، فاطمه قاسمی، زهرا پای‌زاده، کیمیا راد و سمیرا یاری را نفرات تیم ناحیه‌یک قهرمان این مقطع برشمرد.

هدایت‌پور بیان داشت: در مسابقات مقطع راهنمایی نیز تیم معمولان به مربیگری حدیث جعفری قهرمان شد و کوهدشت به مربیگری مهوش صفری و ناحیه یک خرم آباد با مربیگری صغری قوامی و سمیه گورزی در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

وی افزود: زهرا ویسکرمی، شیدا غلامی، مهدیه محمدی، پرند پنهانی، فرزانه رضایی، سارا سمندیانی و فاطمه بهلولی نفرات تیم قهرمان مسابقات یعنی معمولان بودند.