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۱۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۵۴

اخبار کوتاه ورزشی از لرستان

اخبار کوتاه ورزشی از لرستان

خرم آباد - خبرگزاری مهر: برگزاری مسابقه هندبال بانوان فرهنگی لرستان به مناسبت دهه فجر و برگزاری مسابقات هفت‌سنگ و داژبال دختران آموزشگاه‌های استان اهم عناوین اخبار کوتاه ورزشی از لرستان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت گرامیداشت ایام‌ الله دهه مبارک فجر یک‌دوره مسابقه چهارجانبه هندبال بین بانوان فرهنگی نواحی یک ‌و دو خرم‌آباد، الشتر و نورآباد در سالن یادگار امام(ره) خرم‌آباد به میزبانی ناحیه دو برگزار شد.

در پایان این مسابقات که به میزبانی ناحیه‌دو برگزار شد، تیم این ناحیه به مقام قهرمانی دست یافت و تیم‌های ناحیه‌یک خرم‌آباد و الشتر نیز دوم و سوم و سرپرستی سکینه کریمی برای ناحیه‌دو خرم‌آباد به میدان رفتند.

برگزاری مسابقات هفت‌سنگ آموزشگاه‌های لرستان

کارشناس مسئول تربیت‌بدنی دختران آموزش و پرورش لرستان گفت: مسابقات هفت‌سنگ مقاطع ابتدایی و راهنمایی دختران آموزشگاه‌های استان با شرکت 44 نفر در قالب 10 تیم به مدت یک روز زیر نظر زهرا مؤمنی‌زاده مسئول انجمن هفت‌سنگ و داژبال دختران استان در سالن نشاط خرم‌آباد برگزار شد.

مهری هدایت‌پور اظهار داشت: در رده‌بندی تیمی مقطع ابتدایی تیم‌های کوهدشت، ناحیه‌یک خرم آباد و بروجرد و در مقطع راهنمایی تیم‌های ناحیه‌دو خرم آباد، ناحیه‌یک خرم آباد و کوهدشت به ترتیب اول تا سوم شدند.

وی افزود: مهسا رحمتی، تارا سلیمانی، زهرا و آتوسا آب‌باریکی نفرات تیم کوهدشت قهرمان مقطع ابتدایی و هانیه نجاتی، پروانه رحمتی، شبنم بارانی، سیده زینب استوایی و زینب دلفان نفرات تیم ناحیه‌دو قهرمان مقطع راهنمایی را تشکیل می‌دادند.

مسابقات داژبال دختران استان

کارشناس مسئول تربیت‌بدنی دختران آموزش و پرورش لرستان همچنین یادآور شد: مسابقات داژبال دختران استان نیز در مقاطع ابتدایی و راهنمایی با شرکت 62 نفر در قالب 9 تیم به مدت یک روز در سالن نشاط برگزار شد.

هدایت‌پورادامه داد: در مسابقات مقطع ابتدایی تیم ناحیه‌یک به مربیگری مریم امیری و مریم بیرانوند قهرمان شد و کوهدشت به مربیگری سمانه مرادی دوم و معمولان با مربیگری نوریه ایمانی سوم شدند.

وی مهسا امیری، ساناز بهرامی، معصومه کرمیان، فاطمه قاسمی، زهرا پای‌زاده، کیمیا راد و سمیرا یاری را نفرات تیم ناحیه‌یک قهرمان این مقطع برشمرد.

هدایت‌پور بیان داشت: در مسابقات مقطع راهنمایی نیز تیم معمولان به مربیگری حدیث جعفری قهرمان شد و کوهدشت به مربیگری مهوش صفری و ناحیه یک خرم آباد با مربیگری صغری قوامی و سمیه گورزی در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

وی افزود: زهرا ویسکرمی، شیدا غلامی، مهدیه محمدی، پرند پنهانی، فرزانه رضایی، سارا سمندیانی و فاطمه بهلولی نفرات تیم قهرمان مسابقات یعنی معمولان بودند.

کد مطلب 1524489

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