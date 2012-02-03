کیفی ترین گندم و آرد کشور در گلستان تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی عصر جمعه در حاشیه نشست با تجار استان افزود: برنامه ریزی ما برای تولید دو میلیون تن گندم کیفی در استان است که با تغییر الگوی کشت می توان به این ظرفیت مهم دست یافت.

وی همچنین گفت: به منظور معرفی ظرفیتها و توانمندیهای استان گلستان در زمینه تجارت غلات و بررسی فرصتها و چالشهای فرا روی آن همایش تجارت غلات در استان گلستان اواخر امسال برگزار می شود که درباره این موضوع و همایش سرمایه گذاری و مطالعات زیادی صورت گرفته است.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان برخورداری گلستان از مرزهای خاکی با کشور ترکمنستان و مرز آبی با کشورهای آسیای میانه و کشورهای مشترک المنافع ، موقعیت استراتژیک در نقطه اتصال شاهراه شمال به جنوب و نقطه تقریبا مرکزی شرق به غرب و برخورداری از مزیت قرار گرفتن در تقاطع مسیر ریلی و رویکرد توسعه ای راه آهن شرق به غرب را از دیگر مزیتهای گلستان در زمینه توسعه تجارت غلات دانست.

غلامی بیان کرد: ما معتقدیم شناسایی بازارها و فرصتها یکی از اصولی ترین محورها در توسعه تجارت است.‎ ‎

وی گفت: کشور قزاقستان و استان منگستائو از گذشته مورد توجه بازرگانان گلستانی بوده و برگزاری نمایشگاه اخیر توانمندیهای اقتصادی استان گلستان در بندر آکتائو، زمینه فعالیتهای بیشتر را فراهم کرده است.

