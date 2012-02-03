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۱۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۹:۰۵

غلامی:

کیفی ترین گندم و آرد کشور در گلستان تولید می شود

کیفی ترین گندم و آرد کشور در گلستان تولید می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار گلستان گفت: با کیفیت ترین گندم و آرد کشور در استان تولید می شود که این خود بیانگر ظرفیت بالای استان گلستان بوده که می تواند حرفهای زیادی در تجارت غلات داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی عصر جمعه در حاشیه نشست با تجار استان افزود: برنامه ریزی ما برای تولید دو میلیون تن گندم کیفی در استان است که با تغییر الگوی کشت می توان به این ظرفیت مهم دست یافت.

وی همچنین گفت: به منظور معرفی ظرفیتها و توانمندیهای استان گلستان در زمینه تجارت غلات و بررسی فرصتها و چالشهای فرا روی آن همایش تجارت غلات در استان گلستان اواخر امسال برگزار می شود که درباره این موضوع و همایش سرمایه گذاری و مطالعات زیادی صورت گرفته است.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان برخورداری گلستان از مرزهای خاکی با کشور ترکمنستان و مرز آبی با کشورهای آسیای میانه و کشورهای مشترک المنافع ، موقعیت استراتژیک در نقطه اتصال شاهراه شمال به جنوب و نقطه تقریبا مرکزی شرق به غرب و برخورداری از مزیت قرار گرفتن در تقاطع مسیر ریلی و رویکرد توسعه ای راه آهن شرق به غرب را از دیگر مزیتهای گلستان در زمینه توسعه تجارت غلات دانست.
 
غلامی بیان کرد: ما معتقدیم شناسایی بازارها و فرصتها یکی از اصولی  ترین محورها در توسعه تجارت است.‎ ‎
 
وی گفت: کشور قزاقستان و استان منگستائو از گذشته مورد توجه بازرگانان گلستانی بوده و برگزاری نمایشگاه اخیر توانمندیهای اقتصادی استان گلستان در بندر آکتائو، زمینه فعالیتهای بیشتر را فراهم کرده است. 
 
کد مطلب 1524494

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