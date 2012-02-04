انقلاب اسلامی ایران الگوی جهانیان برای بازگشت به هویت دینی و اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی 15 بهمن ماه از ایام الله دهه فجر امسال را روز "انقلاب اسلامی، جهاد اقتصادی، فرهنگ و احیای ارزشهای اسلامی " نامگذاری کرده است.

33 سال پیش در ایران اسلامی، انقلابی به وقوع پیوست که مبتنی بر بینش عمیق الهی و الهام گرفته از انقلاب خونین عاشورای حسینی بود، انقلابی که در آن انسانهای وارسته با باورهای خلل ناپذیرشان به رهبری امام خمینی (ره) پیروز شدند.

امروز پس از این همه ‪ سال، ملت بزرگ ایران همچنان سرزنده و پرنشاط ایستاده است و به آرمانهای بلند خود می اندیشد و بذرهایی را که با نسیم حیات بخش انقلاب اسلامی در جای جای این خاک پاک پراکنده شده و در دل میلیونها مسلمان جوانه زده، نظاره می کند.

بی شک قرآن کریم ، جامع تعالیم وحی و حاوی تمام نیازهای بشر در تمامی جنبه های جسمی و روحی و معنوی بشر و در کلیه مکانها و زمانهاست و این در حالی است که اصول و مبانی انقلاب اسلامی نیز بر اساس تعالیم دین و مبانی قرآنی پایه گذاری شده است.

تعالیم دینی و مساجد نقش مهمی در آغاز و تداوم انقلاب اسلامی داشت

واقعیت این است که تعالیم دینی و مساجد به عنوان پایگاههای رشد معنوی بشریت، نقش مهمی در آغاز و تداوم انقلاب اسلامی داشته و دارند به طوری که حضرت امام خمینی(ره) فرمودند: "برای خدا قیام کنید و از تنهایی و غربت نهراسید؛ مساجد، بهترین سنگرها و نماز جمعه و جماعات مناسبترین میدان تشکل و بیان مصالح مسلمین است."

از جلوه های معنوی که با پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفت، "احیای نماز" به ویژه برگزاری نماز جمعه بود که به فرموده حضرت امام خمینی(ره) کارخانه انسان سازی است و ایشان از نماز جمعه به عنوان یکی از نعمات بزرگ و تأثیرگذار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یاد کردند.

حضرت امام خمینی(ه) بار دیگر بر اهمیت مساجد به عنوان سنگری برای اسلام تأکید کردند و فرمودند: "این مسجدها را سنگر قرار دهید، برای اسلام این مسجدها را باید شما محکم نگه دارید، نگویید که دیگر مسجد می خواهیم چه کنیم ما انقلاب کردیم، مسجد درست کنیم، اینها سنگرند برای اسلام حفظ کنید."

احیای "امر به معروف و نهی از منکر" از جلوه های معنوی و ارزشی است

یکی دیگر از جلوه های معنوی و ارزشی که با پیروزی انقلاب اسلامی احیا شد ، امر به معروف و نهی از منکر بود که حضرت امام (ره) در این زمینه فرمودند: "انحرافات همه از منکرات است، جز خط مستقیم توحید هر چه هست منکرات است، اینها باید از بین برود و ما که تابع حضرت سیدالشهدا(ع) هستیم باید ببینیم که ایشان چه وضعی داشت، قیامش با انگیزه نهی ازمنکر بود که هر منکری باید ازبین برود."

امروز گسترش و تعمیق معنویت و حفظ ارزشهای انقلاب ضامن بقا، دوام و اقتدار جمهوری اسلامی است و ارتباط متقابل نماز، معنویت و قرآن کریم این صحیفه نور و روشنایی با انقلاب اسلامی غیر قابل انکار است، اگر چه دشمن امروز با بکارگیری انواع فناوریها و نرم افزارها به جنگ ارزشها و فرهنگ جامعه ما آمده است، ولی با احیا ارزشها و معنویت و اخلاق پسندیده می توانیم به رسالت خود در راه تعالی و رشد انسانها و جامعه عمل کنیم.

گسترش صفات پسندیده چون ایمان، تقوا، صداقت، راستگویی، امانتداری، فداکاری و گذشت، شجاعت، احیای نماز، امر به معروف و نهی ازمنکر و فلسفه انتظار می تواند رشد، ترقی و تکامل جامعه را تسریع کند و برای رسیدن به این اهداف توجه به فرهنگ و تعلیم و تربیت جامعه از مدرسه تا دانشگاه و حوزه بسیار ضروری است.

اصلاح خود بر دیگران تقدم دارد

برای احیای ارزشها و اصول معنوی در جامعه اصلاح خود بر دیگران تقدم دارد و به فرموده امام صادق(ع): "با اعمال خود مردم را به سوی خوبیها بخوانید و دعوتگر زبانی نباشید." به همین دلیل حضرت امام خمینی(ره) خودسازی را مقدم می دانستند و بسیار ظریف این نکته را متذکر شدند که "هر کس از خودش باید شروع کند و عقاید و اعمالش را تطبیق با اسلام بدهد و بعد از اینکه خودش را اصلاح کرد، آن وقت دنبال این باشد که دیگران را اصلاح کند." و در ادامه تأکید کردند: "هر اصلاحی نقطه اولش خود انسان است، چنانچه خود انسان تربیت نشود، نمی تواند دیگران را تربیت کند".

شکی نیست علاوه بر ضرورت خودسازی افراد، نظام تعلیم و تربیت نیز ضمن پرداختن به اصل آموزش و پرورش درسطح خرد و کلان، باید به جایگاه رفیع ارزشها و فضائل انسانی و اخلاقی توجه ویژه ای کرد و ارزشهای معنوی را ارج نهاد.

"فرهنگ شهادت " از والاترین ارزشهای اسلام و انقلاب اسلامی است

شهادت، راز بقا و جاودانگی انقلاب اسلامی است. شهادت، آخرین آرزوی عارفان و نهایت آمال صدیقان و مخلصان بارگاه الهی است. شهیدان به درستی هدف آفرینش و انگیزه خلقت را درک کردند و خلوص در پرستش و عبادت را با جان باختن به کمال رساندند. آنان بودند که راه پرپیچ و خم انقلاب را برای روندگان این راه هموار کرده و مسیر نهضت مقدس اسلامی ما را روشن ساختند.

امام خمینی(ره) ایام دهه فجر را از ایام الله دانستند و از ملت ایران خواستند که هر سال این روزهای ویژه را محترم بشمارند و جشن بگیرند و آن حرکت الهی و نهضت مقدس را به یاد آورند .ملت مسلمان انگیزه پیروزی را که وحدت همگانی در زیر سایه توحید بود، از یاد نبرند و همیشه همان حال و هوای انقلاب را داشته باشند تا پیوسته پیروز و سربلند باشند و بر مشکلات و توطئه های دشمنان دین فائق آیند.

کلام آن فرزانه راحل را باز می خوانیم : "برملت شریف ماست که این ایام الله را که هدیه هایی از عالم غیب ربوبی است با جان و دل حفظ و با چنگ و دندان نگهداری کنند و با شعار و شعور بر مخالفان مکتب و خدمتگزاران به شیاطین بزرگ و کوچک بتازند و صفهای خود را فشرده تر و دلهای خود را مطمئن تر کنند و با قدم استوار و تصمیم آهنین بر مشکلات و توطئه ها غلبه کنند و مجهز به جهاز ایمان به خدا شوند در مقابله با مشکلات."

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مریم نادری