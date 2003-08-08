امروز در تاريخ

در گذشت آيت الله خويي :
آيت الله سيد ابوالقاسم خويي عالم بزرگ جهان اسلام در نيمه ماه رجب سال 1317 ه ق در شهر خوي در استان آذر بايجان به دنيا آمد . او به همراه پدر به منظور تحصيل علوم ديني به نجف ، كه در آن زمان بزرگترين حوزه علميه جهان اسلام به حساب مي آمد، عزيمت كرد . آيت الله ابوالقاسم خويي در سالهاي تحصيل در نجف اشرف از محضر استادان بزرگواري چون شيخ مهدي مازندراني ، شيخ ضياء الدين عراقي و شيخ محمد حسين ناييني بهره هاي فراوان برد . او در حوزه هاي مختلف علوم حوزوي صاحب راي و انديشه است كه از آن جمله مي توان به بحث هاي گسترده آن عالم رباني در علوم فقه و اصول اشاره كرد . آن عالم فرزانه همچنين در علم رجال با نگارش كتابي در بيست و چهار مجلد با عنوان" معجم رجال حديث و تفصيل طبقات رواه" سمت استادي خود را در اين علم به نمايش گذارد . آيت الله خويي شاگردان بسياري را از كشور هاي مختلفي چون جمهوري اسلاي ايران ، كويت ، پاكستان ، سوريه ، لبنان ، بحرين ، هند ، افغانستان ، آفريقا ، خاور دور و عراق تربيت كرد كه از ميان شاگردان برجسته ايراني ايشان مي توان به آيت الله ميزا جواد آقا تبريزي ، آيت لله حسين وحيد خراساني و از شاگردان ايشان در ديگر كشورها از سيد محمد حسين فضل الله ، علاء الدين بحرالعلوم و شهيد آيت الله محمد باقر صدر اشاره كرد . از آن عالم رباني كتب بسياري در موضوعات مختلف علوم اسلامي بجا مانده است كه از ميان آنها مي توان به كتاب هايي چون : اجود التقريرات در اصول فقه ، البيان في علم التفسير در تفسير قرآن كريم ، نفحات الاعجاز في علوم القرآن ، منهاج الصالحين في بيان احكام الفقه كه تا كنون بيست و هشت بار تجديد چاپ شده است ، مناسك الحج و توضيح المسائل اشاره كرد . آيت الله خويي سرانجام درهفدهم مرداد سال 1371 به ديار حق شتافت .
تصويب تشكيلات صليب سرخ جهاني در ژنو :
در چنين روزي تشكيلات صليب سرخ جهاني در ژنو در سال 1864 ميلادي به تصويب رسيد .
هانري دونان موسس صليب سرخ در 8 مه 1826 در خانوادهاي مذهبي در شهر ژنو ديده به جهان گشود . در زادگاه هانري دونان، پس از انتشار كتاب خاطرات سولفورينو تعدادي از افراد خيرخواه و سرشناس شهر ژنو از پيشنهادات وي استقبال نمودند و يك كميته پنج نفره را تشكيل دادند. اين كميته در 23 اكتبر 1863 با دعوت از 16 كشور اجلاس را در ژنو برگزار نمود كه براساس مصوبه اجلاس، كميته صليب سرخ تأسيس گردد. صليب سرخ كه معكوس رنگهاي پرچم كشور سوئيس زادگاه هانري دونان بود به احترام وي به عنوان نشان كميته بينالمللي انتخاب گرديد. با تلاشهاي هانري دونان و كميته بينالمللي صليب سرخ در جريان اجلاس سال 1864 در ژنو كه با شركت 15 كشور اروپايي برگزار شد اولين كنوانسيون ژنو در مورد كمكرساني به مجروحين جنگهاي زميني به تصويب رسيد. در جنگ سال 1870 ميان آلمان و فرانسه كه به محاصره پاريس انجاميد، هانري دونان ضمن سازماندهي و جمعآوري كمكهاي مردمي و انتقال پتو و غذا به جبههها، به مجروحين جنگ كمك نمود تا از منطقه درگيري خارج شوند و سال بعد كميته بينالمللي صليب سرخ به سرپرستي دونان اسامي اسراء جنگ را اعلام كرد و خانوادههاي آنان را از نگراني خارج ساخت. در سال 1875 نام كميته به ” كميته بينالمللي صليب سرخ “ تغيير يافت. در سال 1876 دولت عثماني بجاي استفاده از نشان صليب سرخ از معكوس رنگهاي پرچم خود يعني هلال احمر در زمينه سفيد براي جمعيت ملي خود استفاده كرد كه بعدها بسياري از كشورهاي اسلامي آن را به عنوان نشان جمعيت ملي خود بكار بردند. هانري دونان در سال 1901 اولين جايزة صلح نوبل را بخاطر تلاشهاي بشردوستانهاش دريافت داشت و در سيام اكتبر سال 1910 در سن 82 سالگي در گذشت.
به نقل از سايت جمعيت هلال احمر
روز خبر نگار :
پس از شهادت محمود صارمي، خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران (ايرنا) هنگام انجام وظيفه در شهر مزار شريف در سال 1377 توسط گروه منحط طالبان، هفدهم مرداد ماه هر سال به نام روز خبرنگار نامگذاري شد . با توجه به شغل خطير خبر نگاري و با عنايت به اينكه خبرنگار وجود ش را هزينه آگاه سازي ديگران مي كند ، لزوم تعيين چنين روزي براي بيان مشكلات و مسايل اين صنف از جامعه فرهنگي كشور ضروري مي نمايد . بايد گفت بيان واقعيات و حقايق جامعه از جمله وظايف خبرنگاراست .
روز شهادت ديپلمات هاي ايراني درافغانستان :
ديپلمات هاي ايراني به همراه يك خبر نگار ايرنا -كه پيشتر ذكر آن رفت - در چنين روزي به دست عمال رژيم منحط طلبان در منطقه مزار شريف در سال 1377 به درجه رفيع شهادت نايل آمدند .
استعفاي نيكسون بر اثر رسوايي واتر گيت :
ريچارد نيكسون سياستمدار معروف آمريكايي در سال 1953 به معاونت رياست جمهوري ايالات متحده رسيد . وي در انتخابات سال 1960 از جان اف كندي شكست خورد ولي سرانجام در سال 1968 ، همفري رقيب خود را شكست داد و به رياست جمهوري آمريكا رسيد . او در دوران رياست جمهوري خود روابط سياسي بين آمريكا و چين را دوباره برقرار ساخت . نيكسون بر اثر ماجراي رسواي واتر گيت ، كه در آن با برقراري سيستم شنود در ساختمان حزب دموكرات قصد جاسوسي در ايام انتخابات را داشت ، در سال 1974مجبوربه استعفا از مقام خود شد و از آن به بعد تنها به نگارش كتاب هاي سياسي و خاطرات خود از سالهاي زندگي سياسي اش پرداخت .
تولد چارلز بولفينك :
چارلز بولفينك معمار بر جسه آمريكايي در چنين روزي در بوستون در سال 1793 به دنيا آمد . وي نخستين معمار دوره جديد آمريكاست . كاخ عظيم ايالتي مهمترين اثر اوست .
تولد هنري آزبورن :
هنري آزبورن نويسنده آمريكايي در چنين روزي در سال 1857 ديده به جهان گشود . وي ديرينه شناس معروفي نيز بود ." پنجاه و دو سال تحقيق" عنوان مهمترين اثر اين نويسنده است .
تولد اميليانو زاپاتا :
اميليانو زاپاتا انقلابي مكزيكي در چنين روزي در سال 1879 ديده به جهان گشود . او رهبر روستايي يك جنبش آزادي خواهانه در مكزيك بود و براي استقلال طبي در اين كشور مبارزه مي كرد .
تولد سارا تيز دال :
تيزدال، شاعر برجسته آمريكايي در چنين روزي در سال 1884 به دنيا آمد . وي نخستين در يافت كننده جايزه پوليتزر ادبي بود . "آواز هاي عشق" عنوان مهمترين اثر اوست .
تولد دكترارنست او لارنس :
اين مخترع آمريكايي در چنين روزي در سال 1901 ميلادي به دنيا آمد. وي به خاطر اختراع وسيله سيكلو تورن در سال 1939 نوبل علمي را به خود اختصاص داد .
تولد پل اي ام ديراك :
ديراك فيزيكدان انگليسي در چنين روزي در سال 1902 ميلادي به دنيا آمد . وي در رشته فيزيك نظري صاحب آرا و انديشه هاي جالب توجهي است . او در سال 1933 نوبل فيزيزك را به خود اختصاص داد .
تولد آلكس استور د هال :
اين رهبر اركستر و آهنگساز آمريكايي در چنين روزي در سال 1913 ميلادي ديده به جهان گشود . اجرا ي" فرانك سيناترا "عنوان مهمترين اثر موسيقايي اوست .
تولد اندي وارهل :
وار هل كار گردان، بازيگر و تهيه كننده معروف فيلم هاليوود آمريكا در چنين روزي در سال 1930 ميلادي به دنيا آمد . "فرانكيشتن" و" بد" از جمله آثاري است كه وي در تهيه آنها نقش مهمي ايفا كرده است .
تولد اسوتلانا اي ساويتسكايا :
وي به عنوان دومين زني كه به فضا رفت در چنين روزي در سال 1948 ميلادي ديده به جهان گشود . او با سفينه" سويوز تي - هفت و تي- دوازده به فضا پرتاب شد .
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