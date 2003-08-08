امروز در تاريخ

در گذشت آيت الله خويي :



آيت الله سيد ابوالقاسم خويي عالم بزرگ جهان اسلام در نيمه ماه رجب سال 1317 ه ق در شهر خوي در استان آذر بايجان به دنيا آمد . او به همراه پدر به منظور تحصيل علوم ديني به نجف ، كه در آن زمان بزرگترين حوزه علميه جهان اسلام به حساب مي آمد، عزيمت كرد . آيت الله ابوالقاسم خويي در سالهاي تحصيل در نجف اشرف از محضر استادان بزرگواري چون شيخ مهدي مازندراني ، شيخ ضياء الدين عراقي و شيخ محمد حسين ناييني بهره هاي فراوان برد . او در حوزه هاي مختلف علوم حوزوي صاحب راي و انديشه است كه از آن جمله مي توان به بحث هاي گسترده آن عالم رباني در علوم فقه و اصول اشاره كرد . آن عالم فرزانه همچنين در علم رجال با نگارش كتابي در بيست و چهار مجلد با عنوان" معجم رجال حديث و تفصيل طبقات رواه" سمت استادي خود را در اين علم به نمايش گذارد . آيت الله خويي شاگردان بسياري را از كشور هاي مختلفي چون جمهوري اسلاي ايران ، كويت ، پاكستان ، سوريه ، لبنان ، بحرين ، هند ، افغانستان ، آفريقا ، خاور دور و عراق تربيت كرد كه از ميان شاگردان برجسته ايراني ايشان مي توان به آيت الله ميزا جواد آقا تبريزي ، آيت لله حسين وحيد خراساني و از شاگردان ايشان در ديگر كشورها از سيد محمد حسين فضل الله ، علاء الدين بحرالعلوم و شهيد آيت الله محمد باقر صدر اشاره كرد . از آن عالم رباني كتب بسياري در موضوعات مختلف علوم اسلامي بجا مانده است كه از ميان آنها مي توان به كتاب هايي چون : اجود التقريرات در اصول فقه ، البيان في علم التفسير در تفسير قرآن كريم ، نفحات الاعجاز في علوم القرآن ، منهاج الصالحين في بيان احكام الفقه كه تا كنون بيست و هشت بار تجديد چاپ شده است ، مناسك الحج و توضيح المسائل اشاره كرد . آيت الله خويي سرانجام درهفدهم مرداد سال 1371 به ديار حق شتافت .



تصويب تشكيلات صليب سرخ جهاني در ژنو :

در چنين روزي تشكيلات صليب سرخ جهاني در ژنو در سال 1864 ميلادي به تصويب رسيد .

