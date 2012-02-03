احداث کمربند حفاظتی در جنگلهای لرستان/ جلوگیری از تعرض به منابع طبیعی

علیرضا احمدوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان 61.5 کیلومتر کمربند حفاظتی در جنگلهای استان احداث کرده است.

وی تصریح کرد: این کمربند حفاظتی در راستای سیاستها و وظایف سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به منظور حفظ حقوق بیت المال و جلوگیری از تعرض به اراضی ملی و مستثنیات آن اجرا شده است.

مدیر کل منابع طبیعی استان لرستان یادآور شد: در این راستا یک میلیارد و 421 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی و استانی در سطح استان هزینه شده است.

وی به اهمیت ایجاد این کمربند حفاظتی اشاره کرد و گفت: این کمربند حائلی بین عرصه های منابع ملی با مستثنیات مردم است که مانعی را در برابر نیات سوء افراد فرصت طلب، سود جو و بی اطلاع ایجاد می کند.

مدیر کل منابع طبیعی استان لرستان تصریح کرد: به منظور اعمال شیوه های بازدارنده تجاوز به انفال پروژه کمربند حفاظتی در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مطرح و اجرایی شده است.

احمدوند همچنین به دیگر فعالیتهای این اداره کل اشاره کرد و بیان داشت: همچنین از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه بیش از 880 میلیون ریال از محل اعتبارات آبخیزداری صرف فعالیتهای بیولوژیکی در نقاط مختلف استان شده است.

وی تصریح کرد: این عملیات شامل کپه کاری، بذرپاشی و نهال کاری بوده است.

مدیر کل منابع طبیعی استان لرستان یادآور شد: عملیات یاد شده در حوزه های قلعه گل و سرکانه خرم آباد، چمنار دورود، چم مهر پلدختر، چمن سلطان الیگودرز، گوشه محسن بن علی بروجرد، درب گنبد کوهدشت، اولاد قباد دلفان، تل عجم چگنی، کمندان ازنا و خسروآباد سلسله صورت گرفته است.

احمدوند همچنین به پروژه های قابل بهره برداری در دهه فجر اشاره کرد و بیان داشت: در این ایام بیش از 10 پروژه با صرف اعتباری بالغ بر 14 میلیارد و 920 میلیون ریال به بهره برداری خواهد رسید.

وی همچنین خواستار نگاه ویژه متولیان امر به لرستان به دلیل خسارت های ناشی از ریزگردهای عربی شد و بیان داشت: میزان خسارات ریزگردها در استانهای زاگرس نشین بسیار بیشتر از سایر مناطق کشور است.

احمدوند با بیان اینکه لرستان به منشا و کانون گرد و غبار نزدیک تر است، عنوان کرد: با این تفاسیر باید به لرستان بیش از استانهایی که صدمه کمتری دیده اند توجه صورت گیرد.

بنابر این گزارش، در سالهای اخیر زیستگاههای منحصر به فرد زاگرس در استان لرستان مورد بی مهری های زیادی قرار گرفته است به طوریکه آتش سوزی، تغییر کاربری، تجاوز به مراتع و عرصه های جنگلی و در کنار این عوامل خشکسالی و ریزگردهای عربی قلب زاگرس را نحیف و بیمار کرده است به طوریکه به نظر می رسد باید هر چه سریعتر برنامه ها برای احیا این منطقه از زاگرس آغاز شود.

استان لرستان به عنوان بام طبیعت ایران میزبان یکی از غنی ترین رویشگاه های اصلی گونه منحصر به فرد بلوط در غرب کشور است که از لحاظ وسعت جنگل بعد از استان های فارس و خراسان جنوبی در رده سوم کشور قرار گرفته است.

همچنین جنگلهای استان لرستان در بین استانهای زاگرس نشین بعد از استان فارس در رده دوم قرار دارد.