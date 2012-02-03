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۱۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۹:۲۹

فلاح در گفتگو با مهر:

22 هزار نامه به ششمین جشنواره سراسری نامه ای به امام رضا رسید

22 هزار نامه به ششمین جشنواره سراسری نامه ای به امام رضا رسید

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر اجرایی هشتمین نمایشگاه کتاب مازندران گفت: 22 هزار نامه به ششمین جشنواره سراسری نامه ای به امام رضا (ع) رسیده است.

عین الله فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر، از توزیع 10 هزار نسخه برگه طراحی شده مسابقه نامه ای به امام رضا(ع) افزود: 22 هزار و 600 نامه به  ششمین جشنواره سراسری نامه ای به امام رضا (ع) ارسال شده بود.

وی اظهار داشت: با انجام این اقدام امیدواریم تعداد نامه های رسیده به جشنواره هفتم، افزایش چشمگیری یابد.

مدیر اجرایی هشتمین نمایشگاه کتاب مازندران با اشاره به پیشینه تاریخی مردم مازندران افزود: مازندران استانی علوی بوده و مردم این استان ارادت ویژه ای به ائمه معصومین (ع)دارند.

فلاح گفت: نمایشگاه هشتم کتاب شامگاه جمعه به کار خود پایان می دهد که با آسیب شناسی و ارزیابی این نمایشگاه، تلاش می کنیم کاستی های نمایشگاه هشتم در نمایشگاه های بعدی رفع کنیم.

وی با بیان اینکه مردم استقبال گسترده ای از نمایشگاه کتاب داشتند، گفت: با وجود سرمای هوا و بارش برف و باران افراد، این فرصت یک هفته ای را از دست نداده و کتابهای مورد نظر خود را از نمایشگاه که با 40 درصد تخفیف ارائه می شد، هیه کردند.

کد مطلب 1524504

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