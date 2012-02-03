مسدودی جاده جنگل گلستان/ محیط بانان جور راهداران را کشیدند

به گزارش خبرنگار مهر، جاده جنگل گلستان که از صبح جمعه مسدود اعلام شده بود و نیروهای راهداری از ظهر جمعه تلاششان را برای بازگشایی این مسیر آغاز کرده اند و در این بین محیط بانان جور دستگاههای امدادی و راهداری را کشیدند.

این محور تا زمان مخابره خبر همچنان مسدود است و در این بین نیروهای محیط زیست گلستان قبل از اعزام نیروهای راهداری با حضور در سطح جاده اقدام به نجات مسافران و در راه ماندگان کرده است.

تلاش نیروهای محیط زیست در نجات مسافران گرفتار برف و کولاک نعامل و همکاری دستگاههای گلستان را بیشتر نمایان می سازد.

هم اکنون نیروهای راهداری و محیط زیست و بخشهای دیگر در سطح جاده جنگل گلستان مشغول فعالیت هستند.

بارش برف سنگین در روز جمعه علاوه بر جاده جنگل گلستان موجب مسدود شدن برخی راههای روستایی کوهستانی شده است.

گلستان بیش از پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.