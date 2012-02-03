415 نفر از زندانیان جرایم غیرعمد لرستانی آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی محمدی در این رابطه اظهار داشت: با پیگیریهای فراوان در سال جاری تعداد قابل توجهی از زندانیان جرایم غیرعمد استان از زندانها آزاد شده اند.

وی افزود: همه ساله تعدادی از هموطنان ما به دلیل گرفتار شدن ناخواسته در یک اشتباه تحت عنوان مجرم غیرعمد روانه زندانها می شوند.

مدیر کل زندانهای لرستان بیان داشت: این افراد علاوه بر اینکه خود دچار زیانهای جدی می شوند خانواده هایی را نیز در معرض تهدیدات جدی اجتماعی قرار می دهند.

وی ادامه داد: به دلیل حضور سرپرست خانواده در زندان خانوادههای این زندانیان گرفتار آسیبهای جدی اجتماعی شده و در بعضی موارد برخی از فرزندان آنها به دلیل مشکلات مالی مجبور به ترک تحصیل می شوند.

محمدی در ادامه از وجود عزمی جدی در میان مسئولان و نیز مردم برای حل گرفتاریهای پیش آمده برای این زندانیان خبر داد و دلیل این اتفاق را دینمداری، اسلام محوری و حس انسان دوستانه ایرانیان عنوان کرد.

مدیرکل زندانهای لرستان افزود: در لرستان نیز در طول سال افرادی گرفتار جرایم غیرعمد شده که ضروری است برای نجات آنها و جلوگیری از وقوع حوادث ناگواری که در کمین خانواده های آنهاست تدابیری خاص، پایدار و همیشگی اندیشیده شود.

فرهنگ دستگیری از زندانیان جرایم غیرعمد در لرستان در حال گسترش است

وی تصریح کرد: فرهنگ دستگیری از زندانیان جرایم غیرعمد در میان مردم نیکوکار لرستان در حال گسترش بوده و این نویدبخش آینده ای خوب و چشم اندازی روشن در مسیر برنامه های ستاد دیه است.

عضو هیئت مدیره ستاد دیه استان لرستان ادامه داد: از ابتدای سال جاری تا کنون تعداد 415 نفر از زندانیان جرایم غیرعمد از زندانهای لرستان آزاد شده اند.

وی افزود: جمع کل بدهی این افراد مبلغی بیش از 72 میلیارد و 580 میلیون ریال بوده که از طرق پرداخت وام، کمکهای بلاعوض، گذشت شکات و سایر مراحل فرآیند آزادی که شامل کمکهای شرکتهای بیمه ای، مردم نیکوکار، صندوق تأمین اجتماعی و کمیته امداد بوده تأمین و پرداخت شده است.

محمدی تصریح کرد: از کل بدهی ذکر شده مبلغ 13 میلیارد و 660 میلیون ریال به صورت وام، 24 میلیارد و 417 میلیون ریال کمکهای بلاعوض ستاد دیه، 27 میلیارد و 219 میلیون ریال از طریق گذشت شکات و مبلغ هفت میلیارد و 285 میلیون ریال نیز از طریق سایر مراحل فرآیند آزادی زندانیان پرداخت شده است.

وی ضمن تقدیر از تلاشها و حمایتهای مسئولان اجرایی استان، خیران، نهادها، سازمانها، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، ستاد دیه و همه تلاشگران این عرصه ابراز امیدواری کرد که در آینده از طریق اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و همچنین مراقبتهایی که توسط مردم به عمل می آید شاهد کاهش زندانیان باشیم.

فعالیتهای اصلاحی و تربیتی در بستر نظم و امنیت محقق می شود

سرپرست یگان حفاظت زندانهای لرستان گفت: برقراری امنیت و انضباط در زندانها در اولویت برنامه های سازمان زندانها قرار گرفته زیرا فعالیتهای اصلاحی و تربیتی در سایه وجود امنیت و انضباط ثمربخش خواهد شد.

سرگرد حسین لرستانی امنیت را مبنا و اساس توسعه، پیشرفت و اجرای عدالت در همه حوزه های اجتماعی عنوان کرد و افزود: بدون برخورداری از امنیتی پایدار و احساس آرامش از فضای پیرامون، نمی توان در خصوص اجرای برنامه های حوزه های مختلف به موفقیت رسید.

لرستانی اظهار داشت: در زندانها نیز فقط از طریق برخورداری از امنیتی پایدار در کنار رعایت برنامه های انضباطی می توان به محقق شدن اهداف اصلاحی و تربیتی امیدوار بود.

وی ضمن اشاره به اینکه لزوم برقراری امنیت در زندانها به درستی در رأس اولویتهای کاری سازمان قرار گرفته است، افزود: با توجه به رویکرد جدید در سازمان ضرورت تغییر در الگوها، اولویتها و برنامه ها قابل پیش بینی بود.

سرپرست یگان حفاظت زندانهای لرستان ادامه داد: حاصل این نگرش جدید داشتن زندانهایی بسیار متفاوت تر از گذشته، توجه به حقوق زندانیان، اجرای برنامه های اصلاح و تربیتی نوین، توجه به خانواده های زندانیان و ... بوده که این از برکات اجرای اصول زندانبانی اسلامی است.

برگزاری دوره های آموزشی برای سربازان وظیفه

سرگرد لرستانی ادامه داد: در زندانهای لرستان از طریق اجرای برنامه های سازمانی و مأموریتهای ابلاغی در حوزههای مختلف امنیتی از قبیل اعزام و بدرقه مددجویان به مراجع قضایی و درمانی، برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی با هدف ارتقاء دانسته های زندانبانی پاسیاران، نیروهای ناجا و سربازان وظیفه نتایج مطلوبی حاصل شده است.

وی آموزش سربازان وظیفه را از برنامه های خاص یگان برشمرد و تأکید کرد: سربازان وظیفه از بدو ورود با توجه به شرایط سنی آنها و عدم برخورداری از تجربه کافی مورد آموزشهای مختلف نظامی و عقیدتی قرار می گیرند.

سرپرست یگان حفاظت زندانهای لرستان بیان داشت: اجرای طرح های مختلف پدافندی با هدف ارتقاء توان رزم و آمادگی نیروهای یگان از برنامه های مهمی است که در زمانهای تعریف شده عملیاتی شده و در آینده نیز اجرایی خواهند شد.

وی تصریح کرد: افزایش دوره های آموزشی تئوری و عملی ویژه سربازان وظیفه و دیگر پرسنل یگان از اولویتهای مهم بوده و این در حالیست که اهتمام و همراهی دیگر دستگاههای انتظامی و امنیتی برای دستیابی به وضعیت مطلوب بسیار اثر گذار خواهد بود.