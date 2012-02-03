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۱۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۹:۴۱

اخبار زندانهای لرستان/

415 نفر از زندانیان جرایم غیرعمد لرستانی آزاد شدند

415 نفر از زندانیان جرایم غیرعمد لرستانی آزاد شدند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل زندانهای لرستان گفت: از ابتدای سال جاری تا به حال تعداد 415 نفر از زندانیان جرایم غیر عمد استان به آغوش خانواده های خود بازگشته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی محمدی در این رابطه اظهار داشت: با پیگیریهای فراوان در سال جاری تعداد قابل توجهی از زندانیان جرایم غیرعمد استان از زندانها آزاد شده اند.

وی افزود: همه ساله تعدادی از هموطنان ما به دلیل گرفتار شدن ناخواسته در یک اشتباه تحت عنوان مجرم غیرعمد روانه زندانها می شوند.

مدیر کل زندانهای لرستان بیان داشت: این افراد علاوه بر اینکه خود دچار زیانهای جدی می شوند خانواده هایی را نیز در معرض تهدیدات جدی اجتماعی قرار می دهند.

وی ادامه داد: به دلیل حضور سرپرست خانواده در زندان خانوادههای این زندانیان گرفتار آسیبهای جدی اجتماعی شده و در بعضی موارد برخی از فرزندان آنها به دلیل مشکلات مالی مجبور به ترک تحصیل می شوند.

محمدی در ادامه از وجود عزمی جدی در میان مسئولان و نیز مردم برای حل گرفتاریهای پیش آمده برای این زندانیان خبر داد و دلیل این اتفاق را دینمداری، اسلام محوری و حس انسان دوستانه ایرانیان عنوان کرد.

مدیرکل زندانهای لرستان افزود: در لرستان نیز در طول سال افرادی گرفتار جرایم غیرعمد شده که ضروری است برای نجات آنها و جلوگیری از وقوع حوادث ناگواری که در کمین خانواده های آنهاست تدابیری خاص، پایدار و همیشگی اندیشیده شود.

فرهنگ دستگیری از زندانیان جرایم غیرعمد در لرستان در حال گسترش است

وی تصریح کرد: فرهنگ دستگیری از زندانیان جرایم غیرعمد در میان مردم نیکوکار لرستان در حال گسترش بوده و این نویدبخش آینده ای خوب و چشم اندازی روشن در مسیر برنامه های ستاد دیه است.

عضو هیئت مدیره ستاد دیه استان لرستان ادامه داد: از ابتدای سال جاری تا کنون تعداد 415 نفر از زندانیان جرایم غیرعمد از زندانهای لرستان آزاد شده اند.

وی افزود: جمع کل بدهی این افراد مبلغی بیش از 72 میلیارد و 580 میلیون ریال بوده که از طرق پرداخت وام، کمکهای بلاعوض، گذشت شکات و سایر مراحل فرآیند آزادی که شامل کمکهای شرکتهای بیمه ای، مردم نیکوکار، صندوق تأمین اجتماعی و کمیته امداد بوده تأمین و پرداخت شده است.

محمدی تصریح کرد: از کل بدهی ذکر شده مبلغ 13 میلیارد و 660 میلیون ریال به صورت وام، 24 میلیارد و 417 میلیون ریال کمکهای بلاعوض ستاد دیه، 27 میلیارد و 219 میلیون ریال از طریق گذشت شکات و مبلغ هفت میلیارد و 285 میلیون ریال نیز از طریق سایر مراحل فرآیند آزادی زندانیان پرداخت شده است.

وی ضمن تقدیر از تلاشها و حمایتهای مسئولان اجرایی استان، خیران، نهادها، سازمانها، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، ستاد دیه و همه تلاشگران این عرصه ابراز امیدواری کرد که در آینده از طریق اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و همچنین مراقبتهایی که توسط مردم به عمل می آید شاهد کاهش زندانیان باشیم.

فعالیتهای اصلاحی و تربیتی در بستر نظم و امنیت محقق می شود

سرپرست یگان حفاظت زندانهای لرستان گفت: برقراری امنیت و انضباط در زندانها در اولویت برنامه های سازمان زندانها قرار گرفته زیرا فعالیتهای اصلاحی و تربیتی در سایه وجود امنیت و انضباط ثمربخش خواهد شد.

سرگرد حسین لرستانی امنیت را مبنا و اساس توسعه، پیشرفت و اجرای عدالت در همه حوزه های اجتماعی عنوان کرد و افزود: بدون برخورداری از امنیتی پایدار و احساس آرامش از فضای پیرامون، نمی توان در خصوص اجرای برنامه های حوزه های مختلف به موفقیت رسید.

لرستانی اظهار داشت: در زندانها نیز فقط از طریق برخورداری از امنیتی پایدار در کنار رعایت برنامه های انضباطی می توان به محقق شدن اهداف اصلاحی و تربیتی امیدوار بود.

وی ضمن اشاره به اینکه لزوم برقراری امنیت در زندانها به درستی در رأس اولویتهای کاری سازمان قرار گرفته است، افزود: با توجه به رویکرد جدید در سازمان ضرورت تغییر در الگوها، اولویتها و برنامه ها قابل پیش بینی بود.

سرپرست یگان حفاظت زندانهای لرستان ادامه داد: حاصل این نگرش جدید داشتن زندانهایی بسیار متفاوت تر از گذشته، توجه به حقوق زندانیان، اجرای برنامه های اصلاح و تربیتی نوین، توجه به خانواده های زندانیان و ... بوده که این از برکات اجرای اصول زندانبانی اسلامی است.

برگزاری دوره های آموزشی برای سربازان وظیفه

سرگرد لرستانی ادامه داد: در زندانهای لرستان از طریق اجرای برنامه های سازمانی و مأموریتهای ابلاغی در حوزههای مختلف امنیتی از قبیل اعزام و بدرقه مددجویان به مراجع قضایی و درمانی، برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی با هدف ارتقاء دانسته های زندانبانی پاسیاران، نیروهای ناجا و سربازان وظیفه نتایج مطلوبی حاصل شده است.

وی آموزش سربازان وظیفه را از برنامه های خاص یگان برشمرد و تأکید کرد: سربازان وظیفه از بدو ورود با توجه به شرایط سنی آنها و عدم برخورداری از تجربه کافی مورد آموزشهای مختلف نظامی و عقیدتی قرار می گیرند.

سرپرست یگان حفاظت زندانهای لرستان بیان داشت: اجرای طرح های مختلف پدافندی با هدف ارتقاء توان رزم و آمادگی نیروهای یگان از برنامه های مهمی است که در زمانهای تعریف شده عملیاتی شده و در آینده نیز اجرایی خواهند شد.

وی تصریح کرد: افزایش دوره های آموزشی تئوری و عملی ویژه سربازان وظیفه و دیگر پرسنل یگان از اولویتهای مهم بوده و این در حالیست که اهتمام و همراهی دیگر دستگاههای انتظامی و امنیتی برای دستیابی به وضعیت مطلوب بسیار اثر گذار خواهد بود.

کد مطلب 1524507

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