طرح های گردشگری گلستان 419 شغل ایجاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی عصر جمعه در حاشیه اجرای طرح های گردشگری استان، از افتتاح و کلنگزنی 17 پروژه گردشگری در ایام دهه فجر امسال خبر داد و گفت: همزمان با آغاز برنامه های دهه فجر، پروژه های گردشگری و سرمایه گذاری این اداره کل نیز بهره برداری و کلنگزنی شد.

وی افزود: در این ایام، چهار پروژه گردشگری قابل افتتاح و 13 پروژه دیگر قابل کلنگزنی است.

عباسی با اشاره به پروژه های قابل افتتاح در این ایام، تصریح کرد: هتل جمشیدی دررامیان، پانسیون طاهری درگرگان، فاز اول مجتمع خدمات بین راهی شرکت ارگ پردیسان در رامیان و فاز اول مجتمع اقامتی پذیرائی ناهارخوران در گرگان از پروژه های است که با برنامه ریزی های صورت گرفته در این ایام، قابل افتتاح هستند.

وی همچنین پروژه های قابل کلنگزنی در این ایام را برشمرد و گفت: هتل پارس نیک در گرگان، هتل ریگی درگالیکش، مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی در آزادشهر، مجتمع خدمات رفاهی بین راهی در مینودشت و مجتمع خدمات رفاهی بین راهی در رامیان از جمله پروژه هایی است که در این ایام کلنگ زنی می شوند.

عباسی به دیگر پروژه های قابل کلنگزنی دردهه فجر امسال اشاره کرد و ادامه داد: مجتمع خدمات رفاهی بین راهی درگرگان، هتل ستاره آسیا در گرگان، هتل جعفرزاده در رامیان، هتل رایجی در گرگان، فاز دوم مجتمع اقامتی پذیرائی ورزشی و تفریحی توریستی رهپویان مبین گلستان در گرگان، مجتمع اقامتی پذیرایی و تفریحی، توریستی و کوهستانی در آزادشهر، مجتمع اقامتی پذیرائی و تفریحی، توریستی مختاری درگرگان و مجتمع اقامتی پذیرائی ریحانی در مینودشت از پروژه های قابل کلنگ زنی دراین ایام است.

وی عنوان کرد: مبلغ اعتبار کل این پروژه ها 880 هزار و 300 میلیون ریال است که 692 هزار و 500 میلیون ریال آن تسهیلات و 187 هزار و 800 میلیون ریال آن سهم آورده سرمایه گذار است.

وی اظهار امیدواری کرد: با سرمایه گذاری درحوزه های مختلف گردشگری استان، ضمن ایجاد زمینه های اشتغال، صنعت گردشگری این منطقه بیش از پیش توسعه رونق یابد.