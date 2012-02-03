صادر نشدن فرش دستباف به هنر فرش لطمه می زند

حمید باقر زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مشکلات فرش ایران به سالهای گذشته بر می گردد که ناهمناهنگی هایی بوده و صادرات فرش به موقع انجام نمی شد.

وی اظهار داشت: همچنین طراحی و جنس فرش به گونه ای نبوده که مشتری خارجی بپسندد و یا کیفیت مواد اولیه رعایت نمی شد.

وی بیان داشت: اکنون کیفیت مواد اولیه رعایت می شود و ما فکرمی کنیم در حال حاضر چون صادرات فرش دستباف ایران قطع است و کشورهای خارجی خرید نمی کنند به فرش ایران لطمه می خورد.

وی با بیان اینکه مواد اولیه فرش از بازارهای داخلی و برخی کشورهایی نظیر چین و کره جنوبی تهیه می شود، گفت: ابریشم و کرک مرینوس ازجمله مواد اولیه است و واردکنندگان و تولیدکنندگان باید این مواد را از بازار تهیه کنند.

باقر زاده به قیمت فرش دستباف اشاره کرد و گفت: به عنوان نمونه فرشهای تبریز شش متری از سه میلیون تومان تا 30 میلیون تومان قیمت دارد و قیمتها بستگی به سایز و کیفیت فرش دارد.

مسئول نمایشگاه فرش گلستان بیان داشت: بافت فرش به دلیل هزینه بر بودن باید یک گروه تولیدی وارد کار شود و یک شخص به تنهایی نمی تواند هزینه ها را متقبل شود و باید زیر نظر یک شرکت خریدار انجام شود.

در نمایشگاه فرش و تابلو فرشهای دستباف ایران 100 تالوفرش و 50 تخته فرش به نمایش در آمده است.

این نمایشگاه 10 روزه عصر جمعه پایان یافت.