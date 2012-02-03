درخواست اروپایی ها از ایران / در هر جایی که ایران بخواهد مذاکره می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول سیاست خارجی اتحادیه ارپا و نماینده گروه 5+1، از علاقه مندی این گروه برای ازسرگیری مذاکرات هسته ای با جمهوری اسلامی ایران خبر داد.



کاترین اشتون در بروکسل به خبرنگار العالم گفت : ما منتظر از سرگیری تماسها با ایران هستیم؛ من جوابیه ای به طرف ایرانی در چارچوب مقدمات برای از سرگیری مذاکرات ارسال کردم.

وی افزود: ما خواستار از سرگیری مذاکرات هستیم و می خواهیم در استانبول یا هر مکان دیگری که ایران انتخاب می کند به میز مذاکره باز گردیم.



خاطر نشان می شود اظهارات اشتون و ادعای وی مبنی بر آمادگی برای مذاکره با ایران در مکانی که کشورمان تعیین کند، بار دیگر سردرگمی غربی ها در برابر ایران را نشان داد، چرا که اروپایی ها در دنباله روی از آمریکا، تا کنون گامهای خصمانه ای علیه جمهوری اسلامی ایران به ویژه در زمینه تحریم نفتی برداشته اند، با این حال تهران بارها با تاکید بر مسالمت آمیز بودن فعالیتهای هسته ای خود موافقت خود را با مذاکرات در فضایی برابر و عادلانه به دور از فضای تهدید و فشار اعلام کرده است.

این در حالی است که هیئت اعزامی آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران پس از سه دور مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی ایران طی روزهای 29 تا 31 ژانویه، اعلام کرد دور جدید مذاکرات هسته ای با ایران از دوم اسفند آغاز خواهد شد.



آژانس در نوامبر گذشته تحت فشارهای آمریکا و متحدان غربی اش در گزارشی سیاسی مدعی احتمال وجود بعد نظامی در برنامه هسته ای ایران شده بود.

