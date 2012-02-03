دستگیری خرده فروشان مواد مخدر/ کلاهبرداران غافلگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، با تلاش ماموران فرماندهی انتظامی شهرستانهای پلدختر، بروجرد و دورود روز گذشته 17 نفر خرده فروش مواد مخدر و معتاد در استان دستگیر شد.

ماموران مبارزه با مواد مخدر شهرستان بروجرد روز گذشته برابر اخبار واصله مبنی بر اینکه شخصی در روستاهای اطراف شهرستان مبادرت به تهیه و توزیع مواد مخدر می کند، بلافاصله پس از انجام تحقیقات و مشخص شدن صحت موضوع با هماهنگی مقام قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند.

در بازرسی منزل متهم مقدار 258 گرم تریاک و سوخته تریاک کشف و ضبط و یکنفر دستگیر شد.

تذکر لسانی به 20 نفر در استان

همچنین ماموران مبارزه با مواد مخدر شهرستان پلدختر در حین گشتزنی، یک نفر فروشنده مواد مخدر را دستگیر و در بازرسی بدنی وی مقدار 62 گرم تریاک و شیره تریاک را کشف و ضبط کردند.

ماموران کلانتری 12 شهرستان دورود نیز در اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی به همراه نیروهای اعزامی از ستاد فرماندهی شهرستان دورود در پاکسازی از یک نقطه آلوده و جرم خیز سطح حوزه، 12 نفر مظنون و چهار نفر معتاد را دستگیر و مقداری مواد مخدر از نوع شیشه را کشف و ضبط کردند.

همچنین در این رابطه علاوه بر تذکر لسانی به 20 نفر، سه دستگاه خودرو و چهار دستگاه موتور سیکلت متخلف نیز توقیف شد.

حضور به موقع ماموران کلاهبرداران را غافلگیر کرد

فرمانده انتظامی شهرستان الیگودرز لرستان، از دستگیری سه نفر کلاهبردار سکه تقلبی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ لیریایی در این باره گفت: ماموران پاسگاه خمه الیگودرز روز گذشته برابر اعلام مرکز فوریت های پلیسی 110مبنی بر اینکه در محور الیگودرز - ازنا چند نفر در حین انجام معامله سکه تقلبی هستند بلافاصله با هماهنگی مقام قضایی به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور به موقع ماموران در محل، مشاهده شد دو نفر با یکدستگاه پژو 405 قصد انجام معامله سکه تقلبی با یکنفر را دارند که با مشاهده ماموران اقدام به فرار و با تعقیب و گریز فراوان در نهایت هر سه نفر کلاهبردار، دستگیر شدند.

سرهنگ لیریایی یادآور شد: در این رابطه یک قبضه سلاح فاقد مجوز از داخل پژو متهمان کشف و ضبط و برای تحقیقات تکمیلی به یگان انتظامی منتقل شدند.

پلمپ 19 مغازه متخلف در کوهدشت

با تلاش ماموران اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان کوهدشت 19 مغازه متخلف در این شهرستان پلمپ شد.

ماموران اطلاعات و امنیت عمومی کوهدشت در اجرای طرح کنترل نظارتی و برخورد قاطع با صنوف متخلف و فاقد پروانه کسب، با هماهنگی مقام قضایی تعداد 19 مغازه متخلف را شناسایی و پلمپ کردند.

همچنین ماموران مبارزه با مواد مخدر کوهدشت در بازرسی منزل پنج نفر اعضای یک خانواده، مقداری مواد مخدر و تعدای پایپ استعمال مواد مخدر را کشف و ضبط و پنج نفر را دستگیر کردند.

ماموران مبارزه با مواد مخدر کوهدشت همچنین در بازرسی یک دستگاه خودرو پراید به رانندگی و سرنشینی دو نفر که در امر تهیه و توزیع مواد مخدر فعالیت داشتند، مقداری مواد مخدر را کشف و ضبط و دو نفر را دستگیر کردند.

در مجموع طی عملیاتهای یاد شده تعداد 19 مغازه متخلف پلمپ و هفت نفر سوداگر مرگ دستگیر و مقداری مواد مخدر از آنان کشف و ضبط شد.