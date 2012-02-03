افشای عاملان حادثه تلخ پورت سعید / 3 کشته و 1689 زخمی در قاهره و سوئز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزارت بهداشت مصر از کشته شدن 3 نفر و زخمی شدن 1689 نفر دیگر در قاهره و سوئز خبر داد.



این در حالی است که درگیریهای شدید میان تظاهرات کنندگان و نیروهای امنیتی در اطراف ساختمان وزارت کشور همچنان ادامه دارد.

از سوی دیگر، اسعد هیکل در گفتگو با العالم، بازمانده های رژیم سرنگون شده حسنی مبارک را مسئول وقایع ناگوار و خونین اخیر معرفی کرد.



هیکل گفت : شکی نیست که بازمانده های رژیم سابق دوست ندارند که مصر ثبات داشته باشد و اهداف انقلاب محقق شود و این افراد، عاملان حادثه دلخراش استادیوم پورت سعید هستند.



به گفته وی، مردم از آغاز انقلاب خواستار بازسازی دستگاه های امنیتی برای پاکسازی آن از عوامل رژیم سابق هستند.



عضو کمیته وکلای انقلابی مصر خاطر نشان کرد : رژیم حسنی مبارک به طور کامل سرنگون نشده و انقلاب نیز پیشرفت زیادی نکرده و میزان پیشرفت انقلاب 40 یا 50 درصد است.

حوادث خونین عصر چهارشنبه 12بهمن استادیوم پورت سعید پس از پایان مسابقه بین هواداران دو تیم فوتبال "الاهلی" و "المصری" به کشته شدن 74 نفر و زخمی شدن صدها نفر دیگر را به دنبال داشت، اما این حادثه تلخ با درگیریهای شدید در قاهره در اطراف مقر وزارت کشور میان نیروهای امنیتی و تظاهرات کنندگان یک روز خونین دیگر برای مصر رقم زد، تا جایی که بر اساس گفته منابع مصری، امروز دهها نفر در این درگیریها زخمی شدند.