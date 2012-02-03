ارتش ترکیه شمال عراق را بمباران کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربیه در خبری فوری گزارش داد جنگنده های ارتش ترکیه، مناطقی در شمال عراق را بمباران کردند.



این شبکه اعلام کرد : ارتش ترکیه از حمله جنگنده های این کشور به مواضع کردهای مخالف در شمال عراق(پ.ک.ک) خبر داده است.



ارتش ترکیه هر از چند گاهی به بهانه پیگرد گروههای مخالف این کشور، شمال عراق را بمباران می کند .