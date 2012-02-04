جشنواره هنرهای تجسمی لرستان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره در رشته های خوشنویسی، طراحی و نقاشی با حضور جمعی از هنرمندان شهرستانهای مختلف استان لرستان در سالن همایشهای اداره فرهنگ و ارشاد پلدختر برگزار شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد پلدختر با اشاره به اهمیت هنرهای تجسمی گفت: هنرهای تجسمی به واسطه گستردگی در رشته های هنری و تاثیرش می تواند در تمام عرصه ها مورد استفاده قرار گیرد و این هنر یکی از ارکان اصلی ترویج و اعتلای فرهنگ هر منطقه است.

غلامرضا محمودی مهمترین هدف از برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی را توسعه این هنر و تعمیق بخشیدن به معارف اسلامی عنوان کرد و افزود: این رویداد می تواند با ایجاد پیوندی عمیق بین هنر و ارزشهای دینی به انتقال مفاهیم ارزشمند مذهبی به نسل ها موثر باشد.

بنابر این گزارش در ادامه این جشنواره ضمن قرائت بیانیه هیئت داوران نفرات برتر جشنواره سراسری جلوه های انقلاب و ولایت هنرهای تجسمی استان لرستان اعلام شدند و هدایایی به آنها اهدا شد.

در این جشنواره در رشته خوشنویسی نستعلیق خوشبخت کوشکی، هوشنگ دریکوند و سجاد نصیری اول تا سوم شدند.

همچنین در رشته خوشنویسی شکسته نستعلیق نورالدین کرمی از خرم آباد، فرزاد افروزیان از پلدختر و سیامک فرهادی از تنگ فنی به عنوان برگزیده معرفی شدند.

جایزه جشنواره در رشته خوشنویسی خط تحریری به ترتیب به مجید الهیاری، مسلم جودکی و سجاد غلامی رسید. در رشته نقاشی نیز داود حیدری، نیما شایان و رضا دالوند حائز عناوین اول تا سوم شدند.

همچنین در رشته طراحی علی دالوند اول، مریم الله پور دوم و احمد حاجی وند سوم شدند و از سولمازعالی کیا، نسرین صیدپور و فهیمه عینی پور نیز در رشته طراحی و نقاشی تقدیر به عمل آمد.