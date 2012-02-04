مهران از مین پاک شد/ کنجانچم و قلاویزان یادآور رشادتها

به گزارش خبرنگار مهر، کنجانچم، قلاویزان، تپ شنی، میمک، پیشینه پرافتخار شهری هستند که امروز به مهران، سجده گاه رزمندگان اسلام لقب گرفته است.

مهران کانون ایثار و مقاومت، یادآور هشت سال دفاع مقدس در ساحل چپ رودخانه کنجانچم و در نواحی مرز عراق واقع شده است.

این شهرستان دارای موقعیت سوق الجیشی است که به دلیل همسایگی با استانهای شیعه نشین عراق، نزدیکی به عتبات عالیات، وجود پایانه مرز بین المللی مهران، تردد زائران و صادرات کالا مورد توجه قرار گرفته است.

مهران در هشت سال دفاع مقدس شاهد رشادتهای فراوانی از ارتفاعات کنجانچم تا قلاویران بود و امروز به گردشگاه دفاع مقدس در کشور تبدیل شده است.

یکی از مسائل زمان جنگ وجود مین های خفته در دل خاک اراضی کشور بود و شهرستان مهران نیز از نقاط مین خیز کشور بعد از سالهای اتمام جنگ بود که امروز خوشبختانه با همت مسئولان این شهرستان از مین پاک شد.

کل اراضی آلوده به مین شهرستان مهران حدود 300 هزار هکتار بوده که این میزان شامل اراضی مزروعی و منابع ملی است که بعد از سالها تلاش و البته ریخته شد خون شهدایی در میادین، به طور کامل پاک شده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبخانه امروز دیگر مهران و تمام مناطق این شهرستان از وجود مین پاک شده است.

صحبت الله رحمانی بیان داشت: در آینده ای نزدیک جشن پاکسازی میادین مین در شهرستان به زودی برگزار می شود.

وی افزود: با تمام مشکلات امروز این شهرستان از مین پاک شده هرچند در این بین افرادی در حین عملیات پاکسازی به شهادت رسیدند که نقش آنها در این کار بزرگ پررنگ تر است.

این مسئول عنوان شد: هزار و 200 هکتار در منطقه قلاویزان و منطقه میمک نیز به طور کامل پاکسازی شده است.

رحمانی تصریح کرد: در دوران جنگ تحمیلی 650 هزار هکتار از اراضی شهرستان مرزی دهلران استان ایلام به مین و مواد منفجره آلوده شده بود که بخشی عظیمی از این شهرستان نیز از وجود مین پاک شده است.

یک هفته پس از پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن سال 5 یعنی اول اسفند اولین هجوم ارتش حزب بعث به گمرک بهرام آباد مهران زیر باران موشک هلی کوپترهای عراق صورت گرفت.

مهران چند بار در طول جنگ تصرف شد ولی هر بار به دست رزمندگان اسلام پس گرفته شد و در آخرین بار نیز طرح مانور عملیات کربلای 1 با توجه به محدودیت زمان در طراحی و تصمیم گیری و وضعیت خاص منطقه در طول جنگ از بهترین و موفق ترین مانورها بار دیگر مهران را آزاد کرد.

آزادسازی شهر مهران به منزله شکست استراتژی دفاع متحرک عراق بود، شکستی که عراق در گام اول خود با عدم موفقیت نسبت به تأمین اهداف مورد نظرش با آن رویارو شد و سرانجام با از دست دادن مهران چشم انداز جدیدی از ناتوانی و ضعف این کشور در موضع آفند و پدافند نمایان شد.

خبرگزاری فرانسه در پی آزادسازی مهران طی گزارشی اظهار داشت: "ناظران در خلیج فارس عقیده دارند که باز پس گیری مهران توسط ایران، شکست پذیری رژیم عراق به ویژه استراتژی جدید آن موسوم به دفاع متحرک است".

استان ایلام از استانهای مرزی کشور است که در دوران هشت سال دفاع مقدس، شاهد اتفاقات متعدد جنگی بوده است.



آثار باقی مانده از دوران جنگ، امروز تبدیل به یکی از جاذبه های گردشگری استان شده که در این بین مناطق، قرارگاهها، راهها و تپه های جنگی هر ساله مورد استقبال کاروانهای راهیان نور قرار می گیرد.