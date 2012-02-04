هنر بهترین روش برای گسترش معارف دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محمد لروند عصر جمعه در مراسم اختتامیه جشنواره هنرهای تجسمی لرستان به جایگاه ویژه هنر و هنرمند اشاره کرد و آن را امتیاز و موهبتی الهی برشمرد که باید مورد توجه و حمایت قرار گیرد.

وی همچنین از هنر به عنوان مهمترین ابزار تبلیغ یاد کرد و بیان داشت: با توجه به اینکه هنر مقوله ای است که بر روح و جان مخاطب تاثیرگذار است برای گسترش معارف دینی و بسط ارزش های اسلامی در جامعه بهترین روش، شیوه هنر است زیرا در انعکاس زیباییهای دینی نقش تاثیرگذار دارد.

امام جمعه شهرستان پلدختر همچنین به نقش هنر خوشنویسی اشاره کرد و خطاب به هنرمندان گفت: خوش خطی و خوشنویسی یکی از نعمت های خداوندی است و به خاطر این نعمت باید سپاسگزار خداوند بود.

حجت الاسلام لروند با بیان اینکه اولین اقوام ایرانی که در دامنه زاگرس سکونت داشتند قوم لر بوده است، ادامه داد: این قوم در تاریخ همیشه مطرح بوده و به عنوان قوم فرهنگ ساز هیچگاه در طول تاریخ در برابر ظالمان سر فرو نیاورد.

امام جمعه پلدختر با تاکید بر جایگاه فرهنگ و هنر غنی لرستان، یادآور شد: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی باید به هنرمندان لرستانی توجه ویژه ای داشته باشد.