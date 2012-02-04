ناصر حمزه‌ای در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: یکی از برنامه‌های کل آموزش و پرورش استان قم در ایام الله دهه فچر، برپایی همایش بزرگ دانش آموزی با هدف تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی و تجلیل از شوراهای بر‌تر دانش آموزی است.

وی گفت: تشکیل گروه سرود 1357نفری در قم با هدف اجرای آن در 12و 22 بهمن‌ماه توسط اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 انجام می‌شود.



وی افزود: برگزاری مسابقه "شعر در آیینه انقلاب اسلامی" ویژه دانش آموزان دوره متوسطه و فرهنگیان فرهیخته از دیگر برنامه‌های دهه فجر است.



معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش قم بیان کرد: برگزاری مسابقه نقاشی همگانی در مدارس استان با موضوع انقلاب اسلامی و نقش مردم و رهبری در استمرار آن از دیگر برنامه‌ها است.



وی گفت: برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب "یاد یار مهربان" و اهدای کتاب به مدارس بر اساس سقف مبلغ تخصیصی از دیگر برنامه‌های دهه فجر است.



حمزه‌ای افزود: اعزام 800 نفر از دانش آموزان زیارت اولی به مشهد مقدس از دیگر برنامه‌هااست که همزمان با ایام الله دهه فجر در قم اجرا می‌شود.



وی ادامه داد: یکی دیگر از برنامه‌های دهه فجر برپایی همایش بزرگ تجلیل از مدیران و مربیان فعال در امور شورای دانش آموزی و فرهنگی مدارس است.



معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش قم گفت: اعزام مبلغ جهت تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی و برگزاری جلسات پرسش و پاسخ از دیگر برنامه‌های دهه فجر اداره کل آموزش و پرورش قم است.

