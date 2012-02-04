بهره برداری از 3 طرح حمل و نقل/ 3 واحد آموزشی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرت الله حیدری مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان گفت: همزمان با ایام الله دهه فجر سه طرح بزرگ از زیرساخت های مورد نیاز حمل و نقل جاده ای در استان لرستان به بهره برداری خواهد رسید.

وی اظهار داشت: یکی از این طرح ها ساختمان جدید التاسیس پاسگاه پلیس راه ملاوی در محور خرم آباد - پلدختر با هزینه ای بالغ بر 600 میلیون تومان از محل اعتبارات ملی است.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان ادامه داد: مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای سنگین و سبک شهرستان ازنا با هزینه ای بالغ بر 400 میلیون تومان توسط سرمایه گذاری بخش خصوصی یکی دیگر از این طرحهاست.

حیدری ادامه داد: همچنین در این ایام فاز اول مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی بازوند در محور دورود - ازنا با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد تومان مورد بهره برداری و افتتاح قرار خواهد گرفت.

بهره برداری از 3 واحد آموزشی در شهرستان دورود

همچنین همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر 3 واحد آموزشی و ورزشی در شهرستان دورود به بهره برداری رسید.

این واحدهای آموزشی با حضور فرماندار دورود، مدیر آموزش و پرورش این شهرستان و جمعی از مدیران شهرستان دورود مورد بهره برداری قرار گرفت.

این پروژه ها شامل یک باب سالن ورزشی و 2 باب واحد آموزشی و پرورشی بوده که در قالب 10کلاس درس با زیربنای هزار و 466 مترمربع و اعتباری بالغ بر 3 میلیارد و 100میلیون ریال به بهره برداری رسیده است.