محور سوادکوه مسدود شد/ پروازهای فرودگاه ها جریان دارد

هادی خنجری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بارش شدید برف از صبح امروز (جمعه) سبب مسدود شدن راههای اصلی هراز، کندوان و سوادکوه شده بود که این محورها بعد از ظهر امروز بازگشایی شد.

وی اظهار داشت: به دنبال بارش شدید برف در سوادکوه، این محور از گدوک به تهران مسدود شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با اشاره به پایین بودن دید کافی رانندگان در محور کیاسر به سمنان، تصریح کرد: این محور همچنان تا اطلاع ثانوی بسته خواهد بود.

خنجری با بیان اینکه بسیاری از روستاهای کوهستانی استان که با قطعی برق مواجه شده بودند اکنون برقدار شدند، یادآور شد: متاسفانه علیرغم تلاش راهداران و نیروهای سختکوش هلال احمر، برخی راههای کوهستانی روستاهای استان مسدود است.

وی در ادامه با اشاره به انجام تاخیر در پروازهای فرودگاههای مازندران به دلیل وضعیت نامساعد جوی در شب گذشته، اظهار داشت: پرواز ساعت 23.30 دقیقه بندرعباس ساری تهران، صبح جمعه انجام شده است.

وی بیان داشت: هم اکنون پروازهای فرودگاههای ساری، نوشهر و رامسر در جریان است.

خنجری گفت: در محور کیاسر به سمنان تاکنون 160 سانتی متر برف باریده است.

خنجری با اشاره به اینکه اکثر راههای فرعی و درون شهرهای استان بر اثر بارش برف و باران لغزنده است، از رانندگان خواست که به صورت غیرضروری اقدام به مسافرت نکرده و در صورت ضرورت با زنجیر چرخ تردد کنند.