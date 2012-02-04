انبارهای گلستان لبریز از مایحتاج مردم/ آرامش در بازار حاکم است

به گزارش خبرنگار مهر، برخی از سودجویان در شرایط پیش آمده از عرضه برخی کالاهای مورد نیاز اجتناب می کردند تا شبهه کمبود کالا در بین مردم تشدید شود ولی اطلاع رسانی مناسب دستگاههای ذیربط و عرضه کالاهای مورد نیاز مردم، سبب کنترل بازار شد.

در حال حاضر اقدامات صورت گرفته موجب شد تا ثبات در بازار گلستان حاکم باشد.

استاندار گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر، تحریمهای دشمن کار جدیدی نیست و این امر نشان می دهد که دشمن به نفسهای آخر رسیده است.

جواد قناعت افزود: جنگ روانی، ایجاد التهاب در بازار و... از جمله ترفندهایی است که دشمن قصد دارد تا مشارکت مردم در انتخابات را کمرنگ کند.

وی با اشاره به التهاباتی که در بازار ارز و سکه رخ داد، افزود: در استان ستاد تنظیم بازار در این حوزه فعال شده است و ذخیره سازی مایحتاج اولیه و ضروری مردم صورت گرفته و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

قناعت گفت: علاوه بر اینکه ذخیره سازی کالا به شکل روتین انجام می شود، برخی کالاها نیز دو تا سه برابر ذخیره سازی شد.

قناعت گفت: توزیع به موقع ارزاق و کالاها از دیگر روشهایی است که در کنترل بازار نقش بسزایی دارد و کنترل و نظارت از دیگر اقدامات است که در دست اجراست.

وی در رابطه با وضعیت بازار افزود: 33 سال است که در تحریم هستیم و این تحریمها کار جدیدی نیست، دشمن نمی خواهد بگذارد ایران احیا شود.

قناعت ادامه داد: در حال حاضر کمبود ارز نداریم و بالا رفتن قیمت ارز به دلیل جنگ روانی و تحریمها است و برای برخورد با این موضوع در داخل کشور کارهایی انجام می شود.

استاندار گلستان افزود: در استان ستاد تنظیم بازار داریم و در حال حاضر برای ذخیره سازی مایحتاج اولیه و ضروری مردم مشکلی وجود ندارد.

قناعت افزود: انبارها با حساسیت زیادی پر شده است و توزیع به موقع مایحتاج برای کنترل بازار و نظارت بازار توسط تعزیرات و بازرگانی از دیگر فعالیتهایی است که انجام می شود.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، تجارت و معدن گلستان نیز گفت: با هرگونه افزایش غیر قانونی و کاذب قیمت برابر مقرارات برخورد می شود.

قربان حسام افزود: برخی التهابات بازار مربوط به شرایطی است که در برخی موارد به ما تحمیل می شود.

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت: اقدامات لازم برای تامین میوه شب عید مردم استان شامل پرتقال و سیب صورت پذیرفته و مردم استان از این بابت به هیچ وجه نگران نباشند.

حسن اصلانی به اقداماتی درباره برپایی نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا در روزهای پایانی سال و در سراسر استان اشاره کرد و گفت: اقدامات مقتضی در این خصوص صورت پذیرفته و همچون سالهای قبل این نمایشگاهها به موقع بر پا خواهند شد.

در شرایط کنونی مسئولان بخشهای مختلف گستان به شهروندان توصیه می کنند شهروندان برای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی برخی سودجویان، کالاهای مورد نیاز خود را به اندازه نیاز واقعی خرید کنند زیرا احتمال کاهش قیمتها در روزهای آتی نیز پیش بینی می شود.

همچنین از شهروندان خواسته شد مردم تخلفات و گران فروشیها و یا احتکار را از طریق تلفن 124 به مسئولان گزارش کنند.