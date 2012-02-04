نجات 1100 نفر از برف و کولاک در محورهای گلستان

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد، 10 نفر درمان سرپایی شدند و پنج مصدوم نیز به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی اظهار داشت: همچنین 48 مورد اسکان اضطراری انجام و 44 بسته غذایی بسته غذایی بین افراد توزیع شد.

اکبری گفت: برای امدادرسانی 14 تیم متشکل از 52 نفر با 6 دستگاه آمبولانس، دو دستگاه خودرو نجات و یک دستگاه نفر بر ارتش اعزام شدند.

وی افزود: با توجه به پیش بینی آب و هوا از سوی سازمان هواشناسی و اعلام برف و کولاک در آخر هفته در استان، معاونت امداد و نجات با اعلام وضعیت آماده باش به تمامی شعب استان با آمادگی کامل در تمامی محورهای حادثه خیز استان استقرار یافت.