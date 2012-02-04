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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۲۸

اکبری خبر داد:

نجات 1100 نفر از برف و کولاک در محورهای گلستان

نجات 1100 نفر از برف و کولاک در محورهای گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان گفت: هزار و 100 نفر افراد آسیب دیده در برف و کولاک محورهای استان نجات یافتند.

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد، 10 نفر درمان سرپایی شدند و پنج مصدوم نیز به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی اظهار داشت: همچنین 48 مورد اسکان اضطراری انجام و 44 بسته غذایی بسته غذایی بین افراد توزیع شد.

اکبری گفت: برای امدادرسانی 14 تیم متشکل از 52 نفر با 6 دستگاه آمبولانس، دو دستگاه خودرو نجات و یک دستگاه نفر بر ارتش اعزام شدند.

وی افزود: با توجه به پیش بینی آب و هوا از سوی سازمان هواشناسی و اعلام برف و کولاک در آخر هفته در استان، معاونت امداد و نجات با اعلام وضعیت آماده باش به تمامی شعب استان با آمادگی کامل در تمامی محورهای حادثه خیز استان استقرار یافت. 

کد مطلب 1524538

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