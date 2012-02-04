یک میلیارد نفر در جهان زاغه نشین هستند

محمد حکمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طبق آمار موجود یک میلیارد نفر از جمعیت جهان اکنون در زاغه ها و حاشیه های شهری یا به صورت اسکان غیر رسمی زندگی می کنند.



وی گفت: طبق همین آمارها در کشورهای در حال توسعه، 50 درصد جمعیت شهری در آلونک ها و مناطق حاشیه نشین بوده که در بعضی از شهرها این نسبت تا 80 درصد نیز افزایش یافته می یابد.



وی ادامه داد: به عنوان مثال 2 و 3 دهم درصد جمعیت آنکارا در شرایط زاغه ای زندگی می کنند، در چین ازدحام در خانه ها چهار و هشت دهم متر مربع برای هر نفر است، در بمبئی 77 درصد خانواده ها که میانگین آنها پنج و سه دهم نفر است در یک اتاق به سر می برند، در نیجریه میانگین تراکم در خانه های لاگوس یک و چهار دهم نفر در هر اتاق است، در شهر توریستی اکاپولکو در مکزیک 45 درصد خانه ها فاقد آب لوله کشی بوده و در کیپ کوست غنا 73 درصد خانه فاقد آب و 25 درصد بدون برق هستند.



وی افزود: آمارهای مشابهی که همگی نوعی به توصیف و وخامت این پدیده می پردازد، اما به هر حال هر رویکردی به این گونه اجتماعات چیزی که اهمیت دارد این است که اجتماعات نباید با رویکردی از برون و با دیدی عام، یکسان و بر حسب معیارهای جهانی سنجیده شود، بلکه در مقابل، برای ارائه هر گونه تحلیل و ارزیابی، اتخاذ نوعی دیدگاه نسبی راهگشاتر است.



رئیس دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج اظهار داشت: حاشیه نشینان شیوه های زندگی روستا گونه خاص خود را دارند که در بافت شهری به نوعی نشان از عدم توانایی آنها در ایجاد ارتباطات مدرن شهری و غیر متعارف بافت شهری است.



حکمی گفت: مجموعه این عوامل باعث می شود که این اجتماعات به لحاظ قضاوت های ارزشی شهری نیز از منزلت پایینی در شهر برخوردار باشد، بنابراین واقعیتی که عملاً در ارتباط با آنها مشاهده می شود در انزوایی اجتماعی قرار گرفتن و طرد شدن آنها است.



رئیس دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج افزود: تبیین این پدیده و عوامل موثر بر شکل گیری آن بطور گریز ناپذیری توام با تبیین رشد سریع و فزآینده شهرها و کشورهای در حال توسعه است.