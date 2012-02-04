6500 مسافر در خراسان شمالی اسکان یافتند

ابوطالب شفقت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به دلیل بسته شدن بخشی از مسیر جاده آسیایی در محورهای خراسان شمالی که تا ساعت 23 شب گذشته و مجددا از ساعت 6 عصر جمعه مسدود بود تاکنون بیش از شش هزار و 500 مسافر در مساجد، سالن های ورزشی، هلال احمر، بسیج و جهاد کشاورزی به طور موقت اسکان داده شدند و 15 هزار تخته پتو و شام و صبحانه در بین آنان توزیع شد.

وی افزود: از این تعداد 5 هزار نفر در شهرستان بجنورد، هزار و 300 نفر در شهرستان مانه و سملقان و بیش از 200 نفر در شهرستان گرمه اسکان داده شدند.

شفقت گفت: با همکاری دستگاههای زیربط 120 اکیپ امدادی، به کمک خودروهای گرفتار شده در برف و کولاک در محور های استان شتافته و ضمن کمک به آنان، خودرو های سنگین که باعث راه بندان شده بودند را به محل های اسکان موقت یدک کردند.

وی افزود: هم اکنون 4 اکیپ هدایت مسافران در مسیرهای اسکان موقت مستقر شده اند و 120 اکیپ دیگر در حال آماده باش قرار دارند.

استاندار خراسان شمالی عملیات امدادی 24 ساعت گذشته را شخصا هدایت و با پیگیری های مستمر از چندین مرکز اسکان موقت مسافرین که اغلب زائرین حرم مطهر حضرت رضا (ع) بودند نیز بازدید کرد.

به دلیل بارش سنگین برف و کولاک در راههای مواصلاتی خراسان شمالی شب گذشته محور چمن بید به گرمه در خراسان شمالی مسدود و تردد در سایر محورهای ارتباطی استان به سختی انجام می شد.

هم اکنون جاده بجنورد تا آزاد شهر و همچنین گردنه شیخ حسن در محور شیروان به سمت رباط تا اطلاع ثانوی مسدود و سایر راههای اصلی و فرعی استان باز و تردد در آنها فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر است.