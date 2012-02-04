شبکه افلاک از شبکه های موفق است/ پذیرای نقدها و پیشنهادها هستیم

فتاح کمری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر شبکه های رادیویی و تلویزیونی استان لرستان در مقایسه با سایر استانهای کشور در جایگاه برتری قرار دارد.

وی به جایگاه موفق صدای مرکز لرستان در میان دیگر استانها اشاره کرد و گفت: همچنین در آخرین ارزیابیها سیمای مرکز لرستان در میان 31 استان کشور در رده چهارم قرار گرفته است.

مدیر کل صدا و سیمای استان لرستان به جایگاه دوم واحد خبر لرستان در آذر ماه سالجاری در میان استانهای مختلف اشاره کرد و گفت: استان لرستان به لحاظ فنی نیز از اولین استانهایی است که موضوع دیجیتال کردن شبکه ها را انجام داده است.

کمری با تاکید بر اینکه صدا و سیمای لرستان در سالهای اخیر ارتقا چشمگیری داشته است، عنوان کرد: امکانات و تجهیزات حوزه فنی صدا و سیمای مرکز لرستان در وضعیت مناسبی نسبت به دیگر استانها قرار دارد.

وی ادامه داد: دوربینها و تجهیزاتی که در این مرکز استفاده می شود در کمتر استانی وجود دارد.

مدیر کل صدا و سیمای استان لرستان با استقبال از نقدهای سازنده از عملکرد این سازمان گفت: از طرف دیگر باید نقدها به دور از حب و بغض بوده و هدف از طرح آنها تقویت فعالیتهای صدا و سیما باشد.

کمری با تاکید بر اینکه در نقدهای خود باید به شخصیت افراد احترام بگذاریم و قصد تخریب نداشته باشیم، افزود: نقد باید در چارچوب خاص خود مطرح تا موجب پیشرفت و ترقی شود.

وی با تاکید بر اینکه ما هر گونه پیشنهاد و راهکار را برای ارتقا سطح تولیدات این مرکز می پذیریم، یادآور شد: در بسیاری از مواقع نقدها می تواند زمینه ساز جذب اعتبارات و تجهیزات برای استان شود.

مدیر کل صدا و سیمای استان لرستان همچنین بر ضرورت تعامل مطبوعات و خبرگزاری ها با این مرکز تاکید کرد و گفت: در این راستا برنامه ریزی کرده ایم تا قالب یک برنامه اهم اخبار هفته نامه ها و خبرگزاریهای استان را مطرح کنیم.

کمری با یادآوری اینکه شبکه های استانی شبکه های عمومی هستند، تصریح کرد: در برنامه سازی همه اقشار مدنظر ما قرار می گیرند.

وی با اشاره به ساخت 10 سریال، هشت فیلم سینمایی و 100 ساعت مستند در این مرکز، عنوان کرد: تا کنون استعدادهای مختلف استان، جاذبه های گردشگری و زندگی نامه شخصیت های بزرگ لرستان مستند شده است.