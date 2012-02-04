کاشت 200هزار اصله درخت در شیراز/ سرانه 14.59 متر مربعی فضای سبز

شهرزاد رونق زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه درخت به عنوان عنصر پایدار و اصلی در فضای سبز محسوب می شود، افزود: یکی از موضوعاتی که در شیراز دنبال می شود کاشت درخت و نهال در پیرامون این شهر است که تا روز درختکاری این امر در شیراز دنبال شده و 200 هزار اصله درخت در شهر کاشته می شود.

وی ادامه داد: این درختان در اراضی و ارتفاعات شهر شیراز کاشته می شود و در این راستا عملیات تامین آب نیز برای کاشت این درختان آغاز شده است.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شیراز اظهار داشت: علاوه براینکه این درختان در ارتفاعات شیراز از جمله آبزنگی، باباکوهی و...کاشته می شود نقاط محروم و البته سایر نقاط شهر مدنظر است.

وی در رابطه با گونه های این درختان گفت: گونه های این درختان شامل سوزنی برگها، توت، زیتون و... است که به صورت پراکنده در نقاطز مختلف کلانشهر شیراز کاشت می شوند.

سرانه فضای سبز شیراز 14.59 متر مربع است

رونق زاده در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با سرانه فضای سبز در شیرازبیان کرد: تا پایان سال گذشته سرانه فضای سبز در این شهر حدود 14.59 مترمربع بود که در این راستا طی سال جاری در شیراز اقدامات مناسبی برای افزایش سرانه فضای سبز انجام شد.

وی ادامه داد: قرار است سرانه فضای سبز شیراز تا پایان برنامه پنج ساله به 20 متر مربع برسد که در این راستا درختکاری در شیراز مدنظر قرار گرفته است.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شیراز اظهار داشت: با توجه به کاشت 200هزار اصله درخت در شیراز به نظر می رسد که در سال آینده سرانه فضای سبز در این شهر حدود 20 مترمربع باشد که البته امیدواریم در سالهای آینده این رقم را نیز توسعه دهیم.