حال محیط زیست و منابع طبیعی لرستان خوب نیست

امین آزادبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه روند تخریبها در محیط زیست و منابع طبیعی لرستان قابل توجه است که باید برای آن تدابیر جدی اندیشیده شود.

وی با تاکید بر مشارکت مردم در حفظ محیط زیست، بیان داشت: در این راستا تشکلهای مردمی و انجمنهای زیست محیطی وظایف ویژه ای بر عهده دارند.

مسئول تشکلهای دانشجویی جهاد دانشگاهی استان لرستان خواستار توجه مسئولان به حفظ محیط زیست شد و بیان داشت: هر چند که در این زمینه تلاشهای زیادی صورت گرفته است ولی این فعالیتها همچنان کافی نیست.

آزادبخت با اشاره به فعالیت های کانون همیاران طبیعت جهاد دانشگاهی لرستان بیان داشت: طیف تحت پوشش برنامه های این کانون قشر دانشگاهی استان هستند.

وی ادامه داد: در صورتیکه نسل دانشگاهی ما نسبت به مسائل زیست محیطی حساس شوند می توانند همیاران موثری برای طبیعت باشند.

مسئول تشکلهای دانشجویی جهاد دانشگاهی استان لرستان با اشاره به پیگیری برنامه های این کانون در سه محور آموزشی، پژوهشی و فرهنگی یادآور شد: در این راستا طی سالجاری همایش بزرگ زاگرس مرکزی به همت کانون همیاران طبیعت برگزار شد.

آزادبخت ادامه داد: مهم ترین مشکل تشکلهای زیست محیطی برای اجرای فعالیتها مشکل اعتباری است که امید می رود این مشکل به همت دستگاههای متولی امر رفع شود.