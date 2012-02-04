مجمع مشورتی جوانان لرستان می تواند مغز پردازشگر فعالیتهای این حوزه باشد

بهرام رشیدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشکیل مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه در استان لرستان اظهار داشت: این مجمع تا کنون فعالیتهای خوبی در حوزه جوانان در استان داشته است.

وی ادامه داد: موفقیت برنامه های گذشته این مجمع می تواند زمینه ساز برداشتن گام های بیشتری در حوزه مسائل جوانان استان باشد.

دبیر مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه در استان لرستان با اشاره به مسائل جوانان در زمینه اشتغال، ازدواج، خانواده، تربیت اسلامی، اوقات فراغت و ... عنوان کرد: مجمع مشورتی به دنبال این است که با پرداختن به این مسائل و اتخاذ راهکارها ظرفیت دستگاههای متولی امر را در راستای حل آنها به کار بگیرد.

رشیدی نیا با بیان اینکه این مجمع می تواند بسته جدیدی در خصوص مسائل حوزه جوانان استان تدوین کند، تصریح کرد: این مجمع می توان راهکارهایی برای حل معضلات این بخش به عنوان یک مرجع رصدگر ارائه کند.

دبیر مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه در استان لرستان با اشاره به مسائلی که در حوزه اوقات فراغت گریبانگیر دستگاههای متولی امر است، گفت: می توان با ارائه راهکارهای مختلف شرایط با نشاطی را برای اوقات فراغت جوانان رقم زد.

رشیدی نیا با بیان اینکه این مجمع مشورتی می تواند آغازگری برای حل مشکلات حوزه جوانان استان باشد، یادآور شد: در این راستا برخی از این مسائل در دستور کار مجمع قرار خواهد گرفت.