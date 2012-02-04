جریان انحرافی در دولت ایجاد شده است

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله حسینیان جمعه شب در دومین همایش جبهه پایداری انقلاب اسلامی استان قزوین در مسجد موسی ابن جعفر(ع) شهر قزوین گفت: انکار نمی کنیم که جریانی در کنار دولت ایجاد شد اما میزان و خط کشی ما در جبهه پایداری، اسلام ناب محمدی(ص) است و اعلام کوروش در برابر پیامبر(ص)، ملی گرایی در مقابل اسلام ناببدون ولایت فقیه یک جریان انحرافی است.

وی افزود: با بررسی عقبه و تعداد افراد جریان فتنه، انتساب خود به امام، قرار داشتن در زمره یاران امام در گذشته، داشتن پست نخست وزیری، قدرت و حزب سیاسی قابل قیاس با جریان انحرافی نیستند زیرا رهبری هم تنها یک بار در خصوص جریان انحرافی اظهار نظر کردند اما در برابر جریان فتنه 88 بارها تذکر داده اند و پافشاری کرده اند.

وی افزود: جبهه پایداری به ابتکار آیت الله مصباح شکل گرفت و دولتی آرمانی که در نگاه جوانهای انقلابی در احمدی نژاد تجلی یافت از سوی این جبهه حمایت شد اما امروز انکار نمی کنیم که جریانی انحرافی در دولت ایجاد شد و مشکلاتی در کشور به وجود آورد و منصفانه نیست برخی این جبهه را همسوی جریان انحراف بدانند، هرچند معتقدیم احمدی نژاد با اندیشه معنویت، ولایت، ساده زیستی و استکبارستیزی وارد عرصه شد و گرایش مردم به این شعارها بود و بسیاری از این شعارها در دولت محقق شد.

این نماینده تصریح کرد: باید پذیرفت بسیاری از کارهای احمدی نژاد در توزیع عادلانه جغرافیایی ممکن شده و سفرهای استانی توانسته خدمات را در شهرستانها توزیع کند و با آمدن این دولت بسیاری از جوانان حزب اللهی روی کارآمدند و در بدنه حکومت تزریق شدند اما امروز هم هر کس در خط ولایت باشد نوکرش هستیم.



وی در پاسخ به سئوالی در خصوص نقش جریان انحرافی در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اظهارداشت: خوشبختانه فردی مسئول رسیدگی به این پرونده شده که امتحان خود را پس داده و خداترس است و با پیگیری و نظارت این قاضی مجرب مطمئن باشید هر کس در این اختلاس دست داشته و افراد دستگیر شده با قاطعیت قوه قضائیه محکوم خواهند شد و مردم باید با آرامش منتظر حکم دادگاه بمانند.

از منتقدان رئیس مجلس هستیم

حسینیان گفت: از منتقدان رئیس مجلس هستیم زیرا معتقدیم بین دولت، مجلس و قوه قضائیه باید تعامل باشد و اگر قوای سه گانه به جان هم بیفتند آرامش جامعه گرفته می شود و اگر کارشکنی کنند حرکت جامعه کند می شود لذا مجلس باید تلاش کند تا زمینه خدمت به مردم فراهم شود اما متاسفانه مدیریت فعلی مجلس این زمینه را ایجاد نکرده است.

وی در خصوص طرح موضوع حقوق مادام العمر نمایندگان مجلس هم اظهار داشت: جبهه پایداری طرحی را در این زمینه تهیه کرده بود که مدیریت مجلس اجازه طرح آن را نداد تا اینکه دوستان نماینده تصمیم گرفتند برای اعتراض مجلس را ترک کنند و با تذکر رهبری طرح دیگری مطرح شد اما به نظر می رسد رئیس مجلس بهتر می توانست عمل کند.

حسینیان در مورد رئیس آینده مجلس هم گفت: اگر اصولگرایان ناب وارد مجلس آینده شوند، رئیسی را انتخاب خواهند کرد تا مجلس قدرتمندی شکل بگیرد و منتظر انتخابات آینده هستیم.