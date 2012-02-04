"خرس" در برج میلاد/ جشنواره فجر "پذیرایی ساده" می کند

به گزارش خبرنگار مهر، "خرس"، "فیلادلفی"، " دوباره با هم"، "بی خداحافظی"، "ضد گلوله" و " رویای سینما" از فیلم های روز سوم سی امین جشنواره فیلم فجر هستند که در برج میلاد به روی پرده می روند.
خرس فیلمی از خسرو معصومی به تهیه کنندگی جواد نوروز بیگی است. این فیلم ازآثار پر حاشیه این رویداد محسوب می شود که گویا با ممیزی هایی روبرو شده است. در خلاصه داستان "خرس" آمده است: رزمندهای پس از سالها اسارت به شهرش برمیگردد و با اتفاقاتی روبرو میشود.
پرویز پرستویی، مریلا زارعی، فرهاد اصلانی، علی اوسیوند، ناصر آقایی، داود فتحعلیبیگی، مائده طهماسبی، ابوالفضل شاهکرم و اکبر معززی بازیگران "خرس" هستند.
فیلادلفی فیلادلفی به کارگردانی سیدمجتبی اسدی پور و اسماعیل رحیم زاده ساخته شده که تهیه کنندگی آن برعهده عزت الله جامعی ندوشن و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است. این اثر در بخش مسابقه فیلم های اول به روی پرده می رود.
فیلم درباره گروهی است که برای انجام فعالیت بشردوستانه تصمیم می گیرند تا آذوقه و وسایل پزشکی به محاصره شدگان غزه برسانند. چنگیز وثوقی، علیرضا اوسیوند و محمد عمرانی و فلور نظری بازیگران آن هستند.
ضد گلوله با نام های قبلی "بزن بریم بهشت" و "غیر مجاز" دومین ساخته مصطفی کیایی است. این اثر در ژانر دفاع مقدس است. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: اواسط دهه 60 و اوج دوران جنگ مردی حدود 50 ساله در تهران مشغول قاچاق نوارهای لس آنجلسی و فیلم های ویدئویی است. او در اثر یک اتفاق درمی یابد که توموری در سر دارد و تا دو ماه دیگر بیشتر زنده نخواهد ماند.
مهدی هاشمی، مسعود کرامتی، ژاله صامتی و سعید آقاخانی بازیگران این فیلم هستند. البته کیایی در این فیلم به موضوع دفاع مقدس با درون مایه طنز پرداخته است.
رویای سینما فیلمی از علی شاه حاتمی است که در بخش خارج از مسابقه به روی پرده می رود. این فیلم پیش از این در جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان به نمایش درآمده و جوایزی را هم از آن خود کرده است.
فیلم های روز 16 بهمن ماه در برج میلاد
پذیرایی ساده تازه ترین ساخته مانی حقیقی کارگردان "کنعان" و بازیگر "درباه الی" است. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: زوجی در میان مردمان یک شهرستان پول تقسیم میکنند. ترانه علیدوستی، مانی حقیقی و صابر ابر بازیگران این اثر هستند.
روییدن در باد فیلمی از رهبر قنبری مستند ساز سینمای ایران است. این فیلم داستان نوجوانی چهارده ساله به نام اصلان ناگزیر است که امتحان های پایان سال تحصیلی اش را در مسیر کوچ ایل با تمام دشواری هایش به انجام برساند و در عین حال مجبور است بین دو گزینه درس خواندن و چوپانی گوسفندان، یکی را انتخاب کند.... گوهر خیراندیش، حسین عابدینی و امین زندگانی در این اثر بازی می کنند.
شور شیرین ساخته جواد اردکانی فیلمی در ژانر دفاع مقدس است. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: سال های 59 و 60, کردستان در گرداب ناامنی غوطهور است. گروههای ضد انقلاب بخشی از نیروهای خود را از سراسر کشور به کردستان آوردهاند تا با حمایت دشمنان خارجی و با سپر قرار دادن مردم به باجخواهی از نظام. رضا رویگری، ماهچهره خلیلی، حمیدرضا عمارلو، شبنم قلیخانی، علی کشوری و... در این فیلم بازی کردند.
زندگی خصوصی به کارگردانی حسین فرحبخش فیلمی در ژانر سیاسی است و پیش بینی می شود اثری جنجالی باشد. در خلاصه داستان این فیلم آمده است:در زندگی خصوصی ابراهیم کیانی رازهایی وجود دارند که تلاش برای مکتوم نگه داشتن آنها او را گرفتار برزخی غریب میکند. فرهاد اصلانی، هانیه توسلی، لعیا زنگنه، سعید نیکپور و کاظم هژیرآزاد بازیگران "زندگی خصوصی" هستند.
"بوسیدن روی ماه" آخرین ساخته همایون اسعدیان و منوچهر محمدی است. فیلم قبلی این کارگردان و تهیه کننده "طلا و مس" با استقبال زیادی روبرو شد. احترام السادات و فروغ خانم که در همسایگی هم زندگی میکنند بیش از بیست سال است که در انتظار فرزندانشان هستند.
در این فیلم شیرین یزدانبخش، رابعه مدنی، مسعود رایگان، صابر ابر، سعید پورصمیمی، شیدا خلیق، شاهرخ فروتنیان، شبنم مقدمی، نازنین خزاعی، لیلی فرهادپور و امیرحسین رستمی بازی می کنند.
"اکباتان" فیلمی از مهرشاد کارخانی است که در بخش خارج از مسابقه به روی پرده می رود. این فیلم اقتباسی آزاد از فیلم "فرار از تله" مرحوم جلال مقدم است. بازیگران این اثرعبارتنداز:شاهد احمدلو، مزدک میرعابدینی، سحر قریشی، سروش صحت، مانی حیدری، پوراندخت مهیمن، رویا شریف با حضور افتخاری داوود رشیدی.
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