خزاعی مثل مدیران فوتبال تغییر نکند/بلیت فیلم 50 هزار تومان فروش رفت

علی عطشانی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: شب گذشته فیلم "تلفن همراه رئیس جمهور" در سینما آفریقا به روی پرده رفت و با استقبال بسیاری روبرو شد. به طوریکه جلوی در سینما بلیت های این فیلم با قیمت 50 هزار تومان به فروش می رسید. تعدادی از مخاطبین با در دست داشتن بلیت نتوانستند داخل سالن شوند و عده ای نیز ایستاده فیلم را دیدند.

وی درباره دبیر این دوره جشنواره افزود:فکر می کنم سی امین جشنواره فیلم فجر با نظم بیشتری نسبت به دو دوره گذشته که من حضور داشتم برگزار می شود. خوشبختانه تیم محمد خزاعی با ایستادگی توانستند رویداد منظمی برپا کنند به طوریکه ما در روز اول جشنواره با جدول فیلم ها روبرو شدیم که تا کنون هیچ تغیری نداشته است.

عطشانی ادامه داد:بهتر است این تیم که به خوبی جواب داده است چند سالی به کار خود ادامه دهند تا بتوانند زیر ساختها را اصلاح کنند. نباید معاونت سینمایی برای سال آینده تغیری در دبیری جشنواره ایجاد کند. مراسم افتتاحیه امسال به خوبی و بدون هر حاشیه ای برگزار شد. بلیت فیلم ها در زمان خود به درستی در اختیار مخاطبین قرار گرفت. این نشان از مدیریت درست دبیر جشنواره است.

وی تاکید کرد : دبیر جشنواره فجر نباید مانند مدیر عامل باشگاههای مدام در حال تعویض باشد. چند سال دبیری جشنواره با حضور خزاعی می تواند نظم درستی ایجاد کند. شعار جشنواره امسال اخلاق، امید، آگاهی است.اما این شعار مهر ماه اعلام شد. به همین علت خیلی از فیلم ها نتوانستند این شعار در آثارشان لحاظ کنند.

عطشانی درباره جلسه نقد وبررسی فیلم"تلفن همراه رئیس جمهور" در برج میلاد گفت: من همیشه علاقمندم فیلمهایم در جشنواره به نمایش درآید تا مورد نقد قرار بگیرد.خوشبختانه جلسه این فیلم هم با حضور رامتین شهبازی و محمود گبرلو به خوبی برگزار شد. آنها بدون هرگونه حب و بغضی این اثر رانقد کردند. از این موضوع بسیار خوشحالم.

