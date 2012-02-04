به گزارش خبرنگار مهر، سرعت پائین اینترنت این‌روزها باعث شده تا بسیاری از کاربران در استفاده از اینترنت مشکل داشته باشند و نتوانند آنگونه که باید از آن استفاده کنند.

هر چند مسئولان بارها وعده‌هایی مبنی بر افزایش سرعت و بالا رفتن کیفیت خدمات اینترنت پر سرعت (ADSL) سخن گفته اند ولی نه تنها کیفیت افزایش نیافته بلکه شاهد کاهش سرعت و در بسیاری مواقع قطعی اینترنت نیز هستیم.

کاربران بسیار زیادی در سطح استان بوشهر در روزهای اخیر از سرعت پایین اینترنت شکایت داشته‌اند و خواستار بهبود وضعیت اینترنت بودند.

نیما تمجیدی از کاربران اینترنت در بوشهر در این باره اظهار داشت: ما اینترنت ADSL را با سرعت 128 کیلوبایت بر ثانیه به صورت نامحدود گرفته‌ایم ولی متاسفانه سرعت باز کردن سایت ا و یا دانلود کردن فایلها بسیار پائین است.

وی ادامه داد: سرعت اینترنت خطوط ADSL باید ثابت باشد و نباید تغییری در سرعت آن داشته باشیم ولی متاسفانه در طول روز بارها و بارها شاهد کم و زیاد شدن سرعت اینترنت هستیم.

تمجیدی اضافه کرد: این در حالی است که در بعضی از اوقات روز حتی یک سایت را هم نمی‌توانیم باز کنیم و ساعت‌ها برای استفاده از خدمات یک سایت باید منتظر بمانیم.

مدیر یکی از شرکت‌های ارائه کننده اینترنت در شهر بوشهر نیز درباره سرعت پائین اینترنت در بوشهر گفت: این کاهش سرعت مشکلی نیست که از سوی شرکت‌ها ارائه‌دهنده خدمات اینترنت به وجود آمده باشد.

عماد دشتی ادامه داد: پائین بودن سرعت اینترنت به مشکلاتی برمی گردد که در خطوط ارتباطی بین استانی مربوط می‌شود و مشکلی در خطوط و دستگاه‌های ما در سطح استان وجود ندارد.

یکی دیگر از کاربران اینترنت در بوشهر با نامناسب توصیف کردن سرعت اینترنت اظهار داشت: متاسفانه سرعت اینترنت بسیار کاهش پیدا کرده و ما در انجام بسیاری از کارهای روزمره خود که باید با اینترنت انجام شود با مشکل مواجه هستیم.

آرش عربزاده ادامه داد: ما در طول روز بسیاری از کارهای شرکت خود را برای ارتباط با مراکز خرید و مراکز فروش باید با اینترنت انجام دهیم و نیاز داریم که فایلهایی را ارسال و یا دریافت کنیم ولی با این سرعت اینترنت، وقت زیادی برای ارسال فایل‌ها سپری می کنیم.

وی با تشبیه استفاده از اینترنت به پختن جوجه کباب اضافه کرد: همانطور که باید جوجه‌کباب را تا زمان پختن آن چند بار زیر و رو کنیم و ببینم که پخته یا نه، در اینترنت هم ما چند صفحه را باز می‌کنیم و به کارهای دیگر خود مشغول می‌شویم. بعد از چند دقیقه برمی گردیم و می‌بینیم که آیا باز شده است یا نه.

عربزاده افزود: در بسیاری از مواقع برای ارسال یک فایل حجیم بیش از یک ‌ساعت معطل می‌شویم و در برخی مواقع هم در حالیکه مدت زیادی برای ارسال یک فایل صبر کرده‌ایم با قطعی اینترنت مواجه می‌شویم و مجبوریم بار دیگر فایل را ارسال کنیم.

خبرگزاری‌ها هم که برای ارسال خبرهای خود احتیاج زیادی به سرعت مناسب اینترنت دارند و در صورتی که نتوانند خبرهای خود را در زمان مناسبی ارسال کنند، تلاش آنها برای تهیه خبر نتیجه‌ای نخواهد داشت.

مدیر ارتباطات داده مخابرات استان بوشهر در رابطه با مشکل سرعت اینترنت در روزهای اخیر در استان بوشهر اظهار داشت: مشکلی که این‌روزها به عنوان پائین بودن سرعت اینترنت می‌شود به قطعی خطوط ارتباطی دیتا بین استانی به وجود آمده است مربوط می‌شود.

پویان خواجه‌ئیان اضافه کرد: اینترنت استان بوشهر با استفاده از اتصال به چند خط ارتباطی از استان‌های فارس، هرمزگان یا خوزستان تامین می‌شود و مشکلی که برای سرعت اینترنت ایجاد شده به مشکلاتی مربوط می‌شود که در این خطوط ارتباطی به وجود امده است.

وی ادامه داد: وقتی یکی از این خطوط قطع و یا با مشکلی روبه رو می‌شود، برای برقرای ارتباط و استفاده استان از اینترنت همه مشترکان باید از دیگر خطوط استفاده کنند و همین عامل سبب بالارفتن ترافیک شبکه می‌شود.

خواجه‌ئیان با اشاره به مشکلی که در خطوط ارتباطی داده استان بوشهر که از استان اصفهان به فارس و از فارس به بوشهر متصل می‌شود اشاره کرد و افزود: فیبر نوری بین استانی در این مسیر دچار مشکل شده بود و همه ارتباطات استان از طریق فیبر نوری ورودی از استانهای هرمزگان و خوزستان تامین می‌شود و ترافیک بالای شبکه باعث کندشدن سرعت اینترنت شد.

وی کندی سرعت اینترنت و قطعی آن را مربوط به شبکه های ارتباطی درون استان بوشهر ندانست و اضافه کرد: در این مدت مشکلی در خطوط ارتباطی داخل استان نداشته ایم.

گسترش زیرساخت‌ها و توسعه سیستم‌های ارتباطی می‌تواند نقش موثری در افزایش کیفیت و سرعت اینترنت داشته باشد و با فراهم شدن این زیرساخت‌ها شاهد کاهش مشکلات کاربران اینترنت خواهیم بود.