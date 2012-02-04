مشارکت گسترده مردم در صحنه ها اقتدار نظام را افزایش می دهد

حجت الاسلام سید عباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نقش مردم در مقابله با تهدیدات غرب و اعمال فشار اقتصادی بر ایران در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: مردم ایران پیرو ائمه اطهار و خاندان عصمت و طهارت بوده و به خوبی درک کرده اند که اسلام همواره در مواجهه با ترفندها و افکار شوم دشمنان برای خدشه به ارزشهای ناب بوده است.

وی افزود: امامان و بزرگان ما در راه حفظ و ترویج اسلام با تحریم ها و محاصرات عدیده ای روبرو بوده اند، بنابراین ملت ایران که ادامه دهندگان راه ایشان هستند از مواجهه با تحریم ها و اعمال افکار شوم بیم و هراسی نداشته و همواره با توکل به خدا و ائمه در صحنه حضور خواهند داشت.

دهه فجر و انتخابات، میدان جهاد در برابردسیسه های غرب

وی گفت: امروز دشمن از هر توانی به ویژه از طریق جنگ سایبری برای ایجاد نارضایتی در میان مردم ایران و سستی پیوند مردم با نظام استفاده می کند تا با ایجاد این شکاف به اهداف و نقشه های مکارانه خود جامه عمل بپوشاند.

مسعودی دهه فجر و انتخابات را عرصه جهاد در برابر دشمن دانست و گفت: جنگ علیه دشمن همواره نباید در جبهه و نبرد مسلحانه باشد، صحنه جهاد امروز، صحنه هائی حماسی چون راهپیمائی 22 بهمن و انتخابات مجلس شورای اسلامی خواهد بود که حضور در آن جهاد برای دفاع از ارزشهای انقلابی و اثبات اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج از کشور خواهد بود.

وی افزود: بهترین شاخص برای انتخاب کاندید اصلح فرمایشات امام راحل و منویات رهبری است و باید تلاش شود افرادی انتخاب شوند که دلسوز انقلاب و مصر در پایبندی به اصول و ارزشهای انقلابی و از همه مهمتر ولایت مدار در گفتار و کردار باشند.

وی تصریح کرد: هر رای در انتخابات پیش رو مشتی خواهد بود بر دهان استکبار جهانی و تهدیدهای آنها، بنابراین حضور گسترده و آرای حداکثری بی شک غرب را در اهداف خود ناکام و دست آنها را از کشورمان کوتاه خواهد کرد.

