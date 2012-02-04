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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۰۵

مقدم در گفتگو با مهر:

ساخت 4 پروژه عمرانی در فردیس کرج در ایام دهه فجر آغاز می شود

ساخت 4 پروژه عمرانی در فردیس کرج در ایام دهه فجر آغاز می شود

کرج – خبرگزاری مهر: دبیر ستاد دهه فجر اداره کل بهزیستی البرز گفت: در ایام دهه فجر کلنگ احداث چهار پروژه عمرانی مرتبط با فعالیتهای بهزیستی در فردیس کرج به زمین خواهد خورد.

اصغر مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدامات این نهاد در دهه فجر گفت: بهزیستی البرز به مناسبت سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، 33 برنامه متنوع در زمینه های عمرانی، فرهنگی و علمی را دستور کار اقدامات خود برای بزرگداشت دهه فجر قرار داده است.

وی با اشاره به آمادگی بهزیستی البرز در واگذاری 467 واحد مسکونی به مددجویان و معلولان البرز در دهه فجر و همچنین افتتاح اولین کلینیک دندانپزشکی معلولان در ساوجبلاغ در این ایام، آغاز به کار احداث چهار پروژه عمرانی در فردیس کرج را از اقدامات دیگر عمرانی اداره بهزیستی البرز در دهه فجر اعلام کرد.

وی گفت: در ایام دهه فجر، کلنگ احداث مجتمع خدمات بهزیستی فردیس در متراژی بالغ بر دو هزار و 145 متر به زمین خواهد خورد.

وی همچنین از آغاز به کار ساخت مرکز قرنطینه بچه های بی سرپرست دختر به متراژ 500 متر در فردیس خبر داد و تصریح کرد: کلنگ ساخت مرکز قرنطینه بچه های بی سرپرست پسر نیز با همین متراژ به طور همزمان به زمین خواهد خورد.

مرکز قرنطینه معلولان و مهجوران فردیس در متراژ 500 متر، پروژه دیگری است که ساخت آن در ایام دهه فجر با همت بهزیستی البرز آغاز خواهد شد و مقدم به آن اشاره کرد.

دبیر ستاد دهه فجر بهزیستی البرز برگزاری جشن بزرگ خانواده بهزیستی، برگزاری مسابقات ورزشی در رشته های مختلف، تقدیر از برگزیدگان زمینه های مختلف علمی، فرهنگی و ورزشی و همچنین برگزاری مسابقات و جشنواره های مختلف در این ایام را از جمله برنامه های این نهاد در ایام دهه فجر دانست.
 

کد مطلب 1524568

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