آمادگی بالای تیم ملی دوچرخه سواری ایران برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا

"موسی اربطی" در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: تیم دوچرخه سواری ایران با ترکیب کامل به این مسابقات اعزام شده و امیدواریم با حضور در تمامی رده های سنی و رشته های مسابقات و با توجه به اردوهای تدارکاتی خوب تیم ملی، نتایج قابل قبولی در کسب مدال از این مسابقات کسب کنیم.

وی در ادامه گفت: هم اکنون تیم 45 نفره اعزامی دوچرخه سواری ایران شامل ورزشکاران، مربیان و کادر اجرایی تمرینات خود را در دو نوبت صبح و عصر در پیست دوچرخه سواری کوالالامپور دنبال می کنند و قرار است هفت تن دیگر نیز طی روزهای آینده به تیم اضافه شوند.

دوچرخه سواران ملی پوش ایران تمرینات خود را از روز 25 ژانویه (پنجم بهمن ماه) زیر نظر "مارکوس توماس نیگل" سرمربی آلمانی، "محمد ابوحیدری" مربی سرعت و "رسول هاشم کندی" مربی جوانان در کوالالامپور پیگیری می کنند.

سی و دومین دوره رقابتهای دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در رده سنی بزرگسالان و نوزدهمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا در رده سنی جوانان و اولین دوره مسابقات قهرمانی آسیا در رده سنی زیر 23 سال، از تاریخ 8 تا 18 فوریه (19 تا 29 بهمن ماه) سال جاری در شهر کوالالامپور پایتخت مالزی برگزار می شود.