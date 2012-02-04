تحمیل قوانین آمریکا موجب هرج ومرج درتجارت جهانی است/ نارضایتی مردم کره

به گزارش خبرنگار مهر، "احمد معصومی فر" در این مقاله که در روزنامه "جونگ آنگ دیلی" پر تیراژترین روزنامه کره جنوبی به چاپ رسیده، ضمن تشریح مغایرت تحریمهای یکجانبه با قوانین بین المللی آورده است: افزایش فشار بر دیگر کشورها از جمله کره جنوبی برای پیروی از تحریمها نارضایتی وسیع شرکتها و مردم کره را به همراه داشته است.



معصومی فر دراین مقاله با تشریح فعالیتهای صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد که ایران همواره بر صلح آمیز بودن فعالیتهای هسته ای خود تاکید داشته و آژانس بین المللی انرژی اتمی که فعالیتهای ایران را تحت نظارت دارد بارها اعلام داشته که هیچ نشانه ای دال بر انحراف فعالیتهای هسته ای ایران از اهداف صلح آمیز مشاهده نشده است.

وی نوشته است : جمهوری اسلامی ایران اعتقاد دارد همه کشورها باید از حقوق یکسان برای توسعه و پیشرفت علمی در چارچوب مقررات بین المللی برخوردار باشند. قدرتهای بزرگ حق ندارند مانع دستیابی ملتها به حقوق مسلم خود گردند.

وی آورده است : جمهوری اسلامی معتقد به عاری سازی جهان از تسلیحات هسته ای است و همواره شعار انرژی هسته ای برای همه – تسلیحات هسته ای برای هیچکس را سرلوحه کار خود قرار داده است.

دراین مقاله با اشاره به روابط دوجانبه ایران وکره آمده است: ایران وکره طی 50 سال گذشته همواره از روابطی سازنده که بر اساس احترام و منافع متقابل استوار بوده ، بهره برده اند. طی سالهای گذشته ظرفیت های جدیدی برای همکاریهای دوجانبه ایجاد شده که تامین کننده منافع دو کشور می باشد.

در پایان مقاله آمده است که دو ملت ایران و کره با استفاده از تجربیات گذشته و با تکیه بر منافع دو کشور نگاه به آینده ای روشن در جهت تحکیم و تعمیق مناسبات دوجانبه خواهند داشت.