روند معرفی ارقام جدید برنج بسیار هزینه بر و طولانی است

مریم حسینی درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: لاین جدید برنج امید بخش " SA13 " با کیفیت پخت مطلوب یکی از رقمهای در حال معرفی موسسه تحقیقات برنج کشور است.

وی اظهارداشت: طی دو سال گذشته سازمان جهاد کشاورزی گیلان در مرحله طرحهای تحقیقی - اجرایی جدی وارد و به کمک این موسسه آمد و مراحل اجرای طرح تحقیقی - اجرایی مزبور در سطح بسیار وسیعتری به انجام رسید.

رئیس بخش تحقیقات اصلاح و تهیه بذر موسسه تحقیقات برنج کشور با اشاره به اینکه این همکاری دو جانبه را باید به فال نیک گرفت، گفت: موسسه تحقیقات برنج کشور و جهاد کشاورزی استان در عرصه تحقیقات برای توسعه و خودکفایی محصول برنج با هم تعامل خوبی دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه لاین امید بخش برنج دارای رشد 125 روزه از زمان بذر پاشی تا برداشت است، یادآورشد: عملکرد بیش از 9 تا 10.5 تن در هکتار ، مقامت به ورس، کاهش هزینه برداشت، قدرت پنجه زنی بالا، مقدار بذرمصرفی کمتر برای کشت و غیره از مزیتهای این لاین است.