ایران:

رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های پرشکوه نماز جمعه تهران تاکید کردند: مسئولان نظام انحرافی از مسیر انقلاب ندارند

سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: نامزدهای بیشتری تایید صلاحیت می شوند

رسیدگی به پرونده ها آغاز شد؛ برخورد تعزیراتی با 3 تولید کننده بزرگ مواد لبنی

تفاهم:

بیانات بسیار مهم رهبر معظم انقلاب در مورد دستاوردهای انقلاب در نماز جمعه: هر جا هر ملتی با رژیم صهیونیستی مبارزه کند ما پشت سرش هستیم

با ابلاغ بخشنامه جدید ارزی مسافری؛ تجارت چمدانی ارز ممنوع شد

رئیس جمهور در مراسم پرتاب ماهواره نوید تاکید کرد: حضور در فضا، فرصتی برای پیشرفت



تهران امروز:

رهبر معظم انقلاب در خطبه های نماز جمعه تهران: مسئولان از توطئه دشمن در انتخابات غافل نشوند

پس لرزه های داربی 74

اعلام نتایج قرعه کشی حج عمره از امروز

جام جم :

تحلیل رهبر معظم انقلاب از دستاوردهای انقلاب و بیداری اسلامی: مشارکت انتخاباتی بیشتر؛ مصونیت و امنیت بالاتر

مظلومی: امان از آن 10 دقیقه

مقررات جدید خروج طلا و ارز از کشور

جوان:

امام خامنه ای: در هر مبارزه ضد اسرائیل دخالت می کنیم

سخنگوی شورای نگهبان: تعداد تایید صلاحیت شدگان از مرز 3 هزار نفر گذشت

اشتون: آماده مذاکره با ایران در هر مکانی هستیم



حمایت:

رهبر معظم انقلاب تاکید فرمودند: علاج قطعی مشکلات، اتحاد و همدلی مردم و مسئولان

رئیس قوه قضائیه: روش های دوگانه حقوق بشر نشان از تزویر غربی‌هاست

قرار گرفتن ماهواره ایرانی "نوید" در مدار زمین



خراسان:

جان تازه انقلاب با خطبه پرصلابت رهبر

سومین ماهواره ایران در مدار زمین قرار گرفت

اعلام نتایج قرعه کشی ثبت نام های جدید عمره آغاز شد



دنیای اقتصاد:

مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه تهران: تهدید به جنگ به ضرر آمریکاست

در گفتگو با صنعتگران بررسی شد؛ سناریوهای صنعتی فاز دوم یارانه

"دنیای اقتصاد" بررسی می کند؛ تبعات تولیدی سیاست ارزی



شرق:

هشدار رهبری به آمریکا

بانک های مرکزی امارات و قطر ابلاغ کردند؛ توقف گشایش اعتبار اسنادی در معامله با ایران

دنیزلی طلسم 729 روزه را شکست؛ معجزه در ده دقیقه



فرهیختگان:

رهبر معظم انقلاب در خطبه های نماز جمعه دیروز: اتحاد و همدلی علاج قطعی مشکلات کشور است

بررسی بودجه 91 در 10 کمیسیون

امروز آخرین مهلت ثبت نام در کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد



قدس:

رهبر معظم انقلاب: امروز "آری و نه" ایران در تحولات دنیا تاثیر می گذارد

رئیس جمهور در مراسم پرتاب ماهواره "نوید": حضور در فضا فرصتی برای جهش پرشتاب در علوم و فناوری است

وزیر مسکن و شهرسازی در گفتگو با قدس اعلام کرد: برنامه دولت برای کنترل اجاره بها



کیهان:

ولی امر مسلمین در خطبه های تاریخی نماز جمعه تهران: پشت هر گروه و کشوری که با اسرائیل بجنگند ایستاده ایم

بازی خونین در مصر؛ مردم: نظامیان حاکم مقصرند

بازتاب گسترده بیانات رهبر انقلاب در رسانه های جهان



گسترش:

حضرت آیت الله خامنه ای در نماز جمعه تهران: اتحاد و همدلی علاج قطعی مشکلات کشور است

تنظیم بازار با محوریت اصناف

نشست 1+5 در آینده نه چندان دور

ملت ما:

تاکید مقام معظم رهبری بر رقابت سالم در انتخابات

وزیر نفت خبر داد: افزایش ذخایر استراتژیک سوخت ایران

"ملت ما" گزارش می دهد؛ جدال بودجه ای در بهارستان

وطن امروز:

رهبر انقلاب در خطبه های مهم نماز جمعه تهران، تحلیل جامعی از دستاوردهای انقلاب و شرایط منطقه ای و بین المللی ارائه فرمودند: در جنگ های 33 و 22 روزه حضور داشتیم

سومین گام بلند ایران در فصا

گزارش آغاز جشنواره سی ام فیلم فجر

همشهری:

رهبر معظم انقلاب اسلامی به دشمنان ملت ایران هشدار دادند؛ تهدید در برابر تحریم

سومین ماهواره ایران در مدار زمین قرار گرفت

قالیباف در مراسم تجدید میثاق کارکنان شهرداری با آرمان های امام راحل: صراط مستقیم انقلاب را دور از هر گونه انحراف و فتنه پیش می بریم

