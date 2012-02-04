عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

خاورمیانه



- رئیس سابق ارتش ترکیه به اتهام تلاش برای کودتا محکوم شد.

- 9 مصری در تظاهرات علیه شورای نظامی کشته شدند.

آمریکا

- "اف بی آی" در حال رسیدگی و تحقیق درباره ضبط یک مکالمه مقامات بین لندن و واشنگتن است.

- نرخ بیکاری در آمریکا کاهش یافت.

آفریقا

- یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در اردوگاهی در موگادیشو سقوط کرد.

- اروپا

- معاون نخست وزیر بریتانیا علناً از اظهارات جنگ طلبانه رژیم اسرائیل علیه ایران ابراز نگرانی کرد.

- ادعای دیپلمات های غربی: سفر مجدد بازرسان به ایران اشتباه است

- کریس هیون(Huhne) وزیر انرژی بریتانیا روز جمعه در پی متهم شدن به اخلال در روند یک پرونده قضایی از سمت خود استعفا کرد.

- کاهش شدید صادرات روسیه به اروپا.